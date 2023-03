Das vom Fryderyk-Chopin-Institut organisierte Internationale Musikfestival „Chopin und sein Europa“ betrachtet das Werk Chopins anhand von Meisterwerken anderer Künstler, insbesondere derer, von denen er sich inspirieren ließ. Es bezieht sich auch auf die Zeit des genialen Komponisten und präsentiert unter anderem die Werke seiner Freunde, polnischer Komponisten, die Chopin nahe standen, denen die Erinnerung ihrer Nachwelt weniger gnädig war, und die Werke von großem Wert hinterlassen haben.

Jedes Jahr kommen sie auf Einladung des Instituts nach Warschau, um beim Festival aufzutreten: Weltstars der Pianistik, bedeutende Kammermusiker, Virtuosen verschiedener Instrumente, Dirigenten, hervorragende Ensembles… Zu denjenigen, die mehrmals nach Warschau eingeladen wurden, gehören Martha Argerich, Nelson Goerner, Garrick Ohlsson, das Orchester des 18. Jahrhunderts, Europa Galante, das Collegium 1704, die Sinfonia Varsovia…

Ein besonderer Wert des Festivals Chopin und sein Europa besteht darin, den Originalklang von Werken wieder aufleben zu lassen, die auf historischen Instrumenten oder deren Kopien gespielt werden und uns die Klangaura der Zeit Chopins näher bringen. Legendäre Ensembles und Solisten, die sich auf historische Aufführungen spezialisiert haben, sind regelmäßige Gäste des Festivals und bringen uns das magische Bild vergangener Epochen näher. Die Pianisten spielen auf Klavieren aus der Sammlung des Instituts, das über eine umfangreiche Sammlung von Instrumenten aus der Chopin-Ära verfügt: die berühmten Pleyel, Erard, Broadwood sowie eine Kopie des Buchholtz-Klaviers (Chopins Warschauer Instrument) und des Wiener Grafen.

Jedes Jahr versammelt das Festival in Warschau ein Publikum von mehreren Tausend Menschen, darunter viele Musikliebhaber aus Polen und dem Ausland, die eigens für dieses Ereignis in unsere Hauptstadt kommen. Das Festival hat seine Fans und Zuhörer in der ganzen Welt.

19. August bis 3. September 2023

festiwal.nifc.pl