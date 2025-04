Seit 1989 trifft sich in Marktoberdorf alle zwei Jahre über die Pfingsttage die internationale Chorszene zu einem der weltweit renommiertesten Wettbewerbe für Kammerchöre. In bisher 18 Wettbewerben zeigten über 250 Chöre aus annähernd 50 Ländern in spannenden Wettbewerben und außergewöhnlichen Konzerten, was Chormusik heute zu bieten hat. Der 19. Internationale Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf findet vom 6. bis 10. Juni 2025 im MODEON Marktoberdorf und dem gesamten Allgäu statt.

Erwartet werden 16 herausragende Chöre, unter anderem von den Philippinen, aus Indonesien, den USA, Mexiko, Schweden, Italien, Lettland, der Tschechische Republik und Deutschland. Die internationalen Chöre treten nicht nur im Wettbewerb gegeneinander an, sondern geben auch gemeinsam Konzerte. Jeweils fünf parallele Konzerte finden vom

7.bis 9. Juni in Altenstadt, Bad Wörishofen, Kempten, Irsee, Waal, Augsburg, Memmingen, Füssen, Kaufbeuren, Polling, Isny, Bad Hindelang, Nesselwang, Wildpoldsried und Marktoberdorf statt.

Eröffnet wird der Wettbewerb am 6. Juni um 19.30 Uhr mit der Zürcher Singakademie unter der Leitung von Florian Helgath und der Vorstellung der teilnehmenden Chöre.

Am 7. und 8. Juni sind Vor- und Nachmittags die beiden Wettbewerbsrunden öffentlich zu sehen. Traditionell findet am Pfingstmontag, 9. Juni, der Singschoppen mit Wettbewerbschören im Zelt neben dem MODEON statt, erstmals gefolgt von einem Offenen Singen. Am 10. Juni findet um 17 Uhr die Preisverleihung des Wettbewerbs und abschließend um 19.30 Uhr der SchlussaCHORd, jeweils im MODEON Marktoberdorf statt.

6. bis 10. Juni 2025

www.kammerchorwettbewerb.org