Fulminantes Bruckner-Feuerwerk im Jubiläumsjahr 2024: Wenn Oberösterreich feiert und zahlreiche Institutionen aus dem ganzen Land gemeinsam ein vielfältiges, prächtiges und klangvolles Programm mit Superstars, internationalen Orchestern und fantastischen Dirigentinnen und Dirigenten bieten sowie Ausstellungen, die für die Menschen die Genialität und das Wirken Anton Bruckners beleuchten, aber auch Weltpremieren, Uraufführungen und Auftragswerke präsentiert werden, wenn Bruckner-Beats die Tanzflächen der Stadt erobern, Live-Acts, DJs und opulente Musikerlebnisse warten, und das alles zu Ehren des 200. Geburtstages des Genius Loci Anton Bruckner stattfindet, dann kann das nur eines heißen – da sind sich alle absolut einig: Bruckner’s coming home! An mehr als 35 Orten gibt und gilt es, Bruckner 2024 zu erleben, zu spüren, zu hören, zu sehen und zu fühlen.

„Anton Bruckner feiert seinen 200. Geburtstag, das Brucknerhaus Linz wird 50 Jahre alt. Somit gilt es, 2024 zwei Jubiläen zu feiern, allen voran für das Brucknerhaus Linz, das seinem Namenspatron beim Internationalen Brucknerfest Linz 2024 ein besonderes Geschenk überreicht: einen Zyklus seiner elf Sinfonien, die allesamt im Originalklang zu hören sein werden, also mit originalen oder nachgebauten Instrumenten der Bruckner-Zeit – ein einzigartiges Hörerlebnis, das weltweit nur die Brucknerstadt Linz zu bieten hat. Das Brucknerhaus Linz wird zum Geburtstag am 23. März 2024 aber auch seinerseits reich beschenkt: mit einem Festkonzert der Wiener Philharmoniker unter Zubin Mehta und Bruckners 7. Sinfonie, die 50 Jahre zuvor Herbert von Karajan bei der Eröffnung des Hauses mit demselben Orchester aufgeführt hat. Ganz besonders freue ich mich, dass die gesamte LIVA-Familie 2024 in Sachen Bruckner zusammenarbeitet: Der Posthof Linz und das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel steuern spannende Projekte bei, darunter zwei Uraufführungen von Auftragswerken. Linz, die Bruckner-Stadt – dass dies mehr als nur ein Slogan ist, beweisen LIVA und Brucknerhaus mit ihrem engagierten Programm.“

Ganz Oberösterreich wird Bühne: Hier einige Highlights des Programms Anton Bruckner 2024:

Neujahrskonzert mit dem Bruckner Orchester Linz

Die Eröffnung des Bruckner-Jahres 2024

Das Neujahrskonzert mit dem Bruckner Orchester Linz unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner im Brucknerhaus Linz ist gute alte Tradition. Hierzulande aber gehen oftmals Tradition und Innovation Hand in Hand. Daher feiert dieses Konzert nicht nur den heimischen Jubilar Anton Bruckner, sondern auch Smetana, Janáček, Schönberg und Ives, die allesamt runde Geburtstage begehen. Mit einem Tanzprogramm der besonderen Art wird das Jubiläumsjahr offiziell eröffnet.

1. Jänner 2024, Brucknerhaus Linz

Konzertreihe „Next Bruckner” im Posthof Linz, kuratiert von Ina Regen

Ina Regen, charismatische Singer-Songwriterin aus Grieskirchen, Amadeus-Preisträgerin und eine der gewichtigsten oberösterreichischen Musikerinnen unserer Zeit, begibt sich zum Jubiläum Anton Bruckner 2024 ein Jahr lang auf die Suche nach Talenten mit Tatkraft und überzeugendem Songmaterial.

Als exklusive Konzertreihe im und mit dem Linzer Posthof konzipiert, verspricht die Reise obendrein viel Überraschendes und Neues in Sachen weiblicher Popkultur. Ina Regen stellt die Frage, ob „Next Bruckner“ 2024 nicht genauso gut weiblich sein könnte. Jeder der zehn Abende gibt darauf eine andere spannende Antwort.

Zehn Konzertabende von Jänner bis Oktober 2024

Großes Schlusskonzert: 22. November 2024, Posthof Linz

Aufbruch Bruckner

Markus Poschner & Bruckner Orchester Linz

Das Bruckner Orchester Linz und sein Chefdirigent Markus Poschner spielen im Jubiläumsjahr alle Sinfonien des Genius Loci.

Bruckner ist dem Orchester im Namen eingeschrieben, das Ereignis eines Konzerts ist jedes Mal eine neue klingende Spurensuche, die immer im Jetzt stattfindet. Erwarten Sie an diesen Auftaktabenden in Wien und Linz aber nicht nur die „Romantische“, sondern auch unerwartete Gäste. Eine Überraschung zu Beginn dieses besonderen Jahres!

13. Jänner 2024, Musikverein Wien

14. Jänner 2024, Linz Musiktheater

Being Anton

Deep Space 8K

Zweimal eintauchen in die Welt von Anton Bruckner im Ars Electronica Center Linz. Erst in die Musikwelt von Anton Bruckner sowie in den Klangkörper des Bruckner Orchester Linz und dann in die Gedankenwelt von Anton Bruckner und seiner Zeit. Zwei Ausstellungsinstallationen im Ars Electronica Center Linz, entwickelt vom Ars Electronica Futurelab. Im fantastischen 3D Projektions- und Interaktionsraum, dem Deep Space 8K, können die Besucherinnen und Besucher visuell und musikalisch gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz in die Klangwelt von Anton Bruckner eintauchen und deren Besonderheiten interaktiv erleben. Nicht bloß als Zuhörerinnen und Zuhörer vor der Bühne, sondern mitten im Orchester.

Im immersiven Klangraum des Ars Electronica Center kann man die Gedanken- und Geisteswelt von Anton Bruckner und seinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen erkunden. Mit Zitaten, Musikbeispielen und vielen Querverweisen auf die großen Themen und bewegenden Geschehnisse, die die Lebenszeit von Anton Bruckner bestimmten.

Ganzjährig im Ars Electronica Center Linz

Theaterensemble Die Exen: „Der merkwürdige Herr Bruckner“

Ein musikalisch-flottes Figurentheaterstück für zwei große Schauspielerinnen und ein ganz kleines Orchester voller Merkwürdigkeiten und Überraschungen begibt sich auf Spurensuche, lüftet so manch kleines Geheimnis und wagt Antworten.

Eine Produktion des Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel für Familien und Kinder ab 10 Jahren.

Uraufführung: 2. Februar 2024, 10 Uhr, Brucknerhaus Linz

Folgevorstellungen ab 3. Februar 2024, Brucknerhaus Linz

Festkonzert zum 50-Jahr-Jubiläum der Eröffnung des Brucknerhauses Linz

Zubin Mehta & Wiener Philharmoniker



Auf den Tag genau 50 Jahre nach seiner Eröffnung feiert das Brucknerhaus Linz das halbe Jahrhundert seines Bestehens standesgemäß mit einem großen Festkonzert. Das ebenso passende wie monumentale ‚Geburtstagsständchen‘ spielen die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Zubin Mehta in Gestalt von Anton Bruckners Sinfonie Nr. 7 E-Dur, die dieser einen Tag nach seinem 59. Geburtstag in St. Florian vollendete und die am 30. Dezember 1884 in Leipzig zur Uraufführung kam. Als sein immerhin schon neuntes sinfonisches Werk bescherte sie Bruckner endlich den langersehnten Durchbruch zum international anerkannten Komponisten. Auch dem nach ihm benannten Konzerthaus an der Donau hat die Sinfonie Glück gebracht: Sie

erklang, damals ebenfalls von den Wiener Philharmonikern dargeboten und dirigiert von Herbert von Karajan, am 23. März 1974 im Rahmen des Festkonzertes anlässlich der Eröffnung des Brucknerhauses Linz.

23. März 2024, Brucknerhaus Linz

Franz Welser-Möst & Oö. Jugendsinfonieorchester

Mit Franz Welser-Möst steht zweifelsohne einer der ganz großen Dirigenten unserer Zeit am Pult des Oö. Jugendsinfonieorchesters. Genau wie Anton Bruckner schlug auch er seine ersten musikalischen Wurzeln in Oberösterreich. Eine besondere Serie mit vier Konzerten, in der sich die jungen Musikerinnen und Musiker und Franz Welser-Möst dem Genius Loci – Anton Bruckner – widmen.

31. März 2024, Jahnturnhalle, Ried im Innkreis

1. April 2024, Toskana Kongress, Gmunden

2. April 2024, Stadttheater, Wels

3. April 2024, Donausaal, Mauthausen

Stream Festival: STREAM Club

STREAM Club begibt sich auf die Spuren von Anton Bruckner in der zeitgenössischen Clubkultur. Im Rahmen des zweitägigen Clubfestivals erobern Clubsounds kirchliche Räume und Bruckner Beats die Tanzflächen der Stadt. Ausgehend vom genialen

Orgelimprovisator Bruckner steht sein Instrument im Fokus der Programmgestaltung. Konzerte, Live-Acts und DJs laden insbesondere in den Abend- und Nachtstunden zu opulenten Musikerlebnissen, ausgelassenen Partysounds und visualisierten

Klangwelten. Am Nachmittag widmet sich STREAM Club bei Talks, Workshops und anderen Vermittlungsformaten lustvoll und unkonventionell dem künstlerischen Erbe Anton Bruckners in der zeitgenössischen Clubmusik.

Die Stadtpfarrkirche, in der Anton Bruckner als Pfarrorganist wirkte, und der Alte Dom, mit der Brucknerorgel als einem der bedeutendsten Klangdenkmäler Österreichs, werden die außergewöhnlichen Spielorte von STREAM Club 2024. Darüber hinaus setzt

STREAM Club in gewohnter Weise auf die Zusammenarbeit mit der lebendigen und performance-orientierten regionalen Clubszene.

12. & 13. April 2024, Linzer Innenstadt

Uraufführung „Celebration“

São Paulo Dance Company (BRA) & Stephen Shropshire (USA)

Wer hätte das gedacht: Das sinfonische Werk Anton Bruckners als Raumöffner für die Präsenz von zeitgenössischem Tanz in seiner Vielschichtigkeit, der auf virtuose Weise mit der Essenz von Musik in Dialog tritt! Feurige Leidenschaft, sprühende Energie und pulsierende Lebensfreude – die São Paulo Dance Company und Stephen Shropshire ehren mit ihrem jüngsten Stück Oberösterreichs berühmtesten Komponisten mit Weltrang und markieren damit zugleich den funkelnden Schlussstein für die spektakuläre Zusammenarbeit des temperamentvollen brasilianischen Ensembles mit dem Star-Choreografen aus Miami.

Uraufführung: 12. April 2024, 20 Uhr, Posthof Linz

Weitere Vorstellung: 13. April 2024, Posthof Linz

Bruckner vom Ursprung!

Das Bruckner Orchester Linz und Markus Poschner garantieren unverwechselbare Bruckner-Ereignisse, die nicht nur in Oberösterreich gefeiert werden, sondern auf der ganzen Welt Resonanz finden. 2024 werden das Bruckner Orchester Linz und sein Chefdirigent alle Sinfonien des Ansfeldner Meisters im Bruckner-Raum und auf der Welt spielen. Im Brucknerhaus sind im eigenen Zyklus die ‚Dritte‘ und die ‚Sechste‘ zu erleben.

25. April und 29. Mai 2024, Brucknerhaus Linz

Weltpremiere: Der Findling

Musiktheater im Alten Dom Linz

Das Landestheater wartet zum Bruckner-Jahr 2024 mit einem ganz besonderen Programmpunkt auf: An Bruckners langjähriger Wirkungsstätte im Alten Dom wird die Oper „Der Findling” von Franz Hummel und Susan Oswell auf einen Text von Hermann Schneider uraufgeführt. Der Findling möchte dabei nicht vordergründig lediglich die biografischen Lebensstationen Bruckners präsentieren. Vielmehr ist dieses Werk eine vielschichtige musiktheatrale Spurensuche zum Thema Bruckner, das der speziellen klanglichen und ideellen Aura, die die Werke dieses Komponisten auszeichnet, auf den Grund gehen möchte.

Uraufführung 7. Juni 2024, Alter Dom Linz

„Happy Birthday, Anton!“ Ein Fest für Anton Bruckner, ein Feiertag für Oberösterreich

Heute ist es endlich so weit: Oberösterreich feiert den 200. Geburtstag von Anton Bruckner an allen Ecken und Enden. Das Bruckner Orchester Linz und Markus Poschner begehen am Vormittag in der Stiftsbasilika von St. Florian eine Feierstunde mit weltberühmten Gesangssolistinnen und Gesangssolisten; spannende Vermittlungsangebote in den Ausstellungen und Workshops rund um die Person und das Werk Bruckners, ein Abendkonzert mit dem Cleveland Orchestra und Franz Welser-Möst im Geburtsort Ansfelden und vieles mehr stehen auf dem Programm. 24 ist also nicht nur die Jahreszahl, sondern auch die Anzahl der Stunden, in denen Bruckner an diesem Tag gefeiert wird!

4. September 2024

Bruckners ,Erste‘

Christian Thielemann & Wiener Philharmoniker

Felix Mendelssohn Bartholdy war in den ersten Jahrzehnten von Anton Bruckners Schaffen eine Art zeitgenössischer Klassiker und hat als solcher die Orchesterwerke aus dessen Studienzeit nachhaltig beeinflusst, in denen sich etwa Anklänge an Thematik und Instrumentation der Hebriden-Ouvertüre finden. Die unter dem Beinamen „Schottische“ populär gewordene Sinfonie Nr. 3 a-moll war Bruckner dagegen zumindest aus dem Konzertsaal bekannt. Seinen eigenen, höchst individuellen sinfonischen Stil dokumentiert erstmals Bruckners 1868 in Linz uraufgeführte Sinfonie Nr. 1 c-moll, mit welcher der Komponist, schon über 40-jährig, in neue Welten aufbrach und selbstbewusst das musikalische Gebiet betrat, das für ihn erklärtermaßen das wichtigste war: das der Sinfonik. Als er das Werk ab 1890 einer grundlegenden Revision unterzog, aus der dessen „Wiener Fassung“ hervorging, welche die Wiener Philharmoniker am 13. Dezember 1891 aus der Taufe hoben, nannte er es liebevoll-scherzhaft sein „keckes Beserl“.

19. September 2024, 19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz

Bruckners Sinfonien im Originalklang

Eine Entdeckungsreise in elf Konzerten

Anton Bruckners Sinfonien zählen heute unbestritten zu den Gipfelwerken des 19. Jahrhunderts. Wir haben uns freilich daran gewöhnt, sie auf modernem Instrumentarium musiziert zu hören, dessen Klang nicht den Intentionen ihres Schöpfers entspricht. Zum weltweit ersten Mal werden nun im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes Linz 2024 alle elf Sinfonien Bruckners im Originalklang zur Aufführung kommen, eine Entdeckungsreise in elf Konzerten, die als Zyklus nur im Brucknerhaus Linz und dort exklusiv in Österreich zu hören sind. Gespielt werden sie von elf der renommiertesten Originalklangorchester Europas unter der Leitung namhafter Dirigenten.

10. September 2024, 19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz: Philippe Herreweghe & Orchestre des Champs-Élysées

12. September 2024, 19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz: Jordi Savall & Le Concert des Nations

26. September 2024, 19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz: Pablo Heras-Casado & Anima Eterna Brugge

4. Oktober 2024, 19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz: Kent Nagano & Concerto Köln

6. Oktober 2024, 18 Uhr, Brucknerhaus Linz: Jérémie Rhorer & Le Cercle de l’Harmonie

10. Oktober 2024, 19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz: François-Xavier Roth & Les Siècles

Manuela Linshalm spielt „Der schlafende Wal“ von Paulus Hochgatterer

Wie viel lautstarke Zuspitzung benötigen manche Dinge, damit sie verstanden werden? Wie leicht ist man geneigt, etwas lächerlich zu finden, weil man Komplexität, Demut und Erhabenheit nicht erkennt? Im Auftragswerk für Anton Bruckner 2024 an das kongeniale Theater-Duo Linshalm/Hochgatterer prallen Welten aufeinander. Ein „Irgendwas“, ein „In-Between“, ein 15-jähriges Punk-Girl wird mit dem Genius Loci konfrontiert, wehrt sich nach Kräften, stellt schließlich Fragen und weckt den schlafenden Wal.

Uraufführung: 9. Oktober 2024, 20 Uhr, Posthof Linz

Weitere Vorstellungen: 10. und 11. Oktober 2024

AUSSTELLUNGEN IM JUBILÄUMSJAHR 2024

Ausstellung im Geburtshaus

Das Museum im Geburtshaus von Anton Bruckner in Ansfelden widmet sich der Darstellung des Lebens und Schaffens des großen Komponisten. Im Jahr 2024 wird das Haus Heimat zahlreicher Bruckner-Devotionalien sein, die die Herzen von Bruckner-Fans und interessierter Öffentlichkeit höherschlagenlassen. Es werden neben bewährten Leihgaben auch zahlreiche neue Exponate zu sehen sein.

April bis Oktober 2024, Anton-Bruckner-Museum Ansfelden

Wie alles begann. Anton Bruckner in St. Florian

Denkt man an Anton Bruckner, dann denkt man an seine Messen und Sinfonien aus seiner zweiten Lebenshälfte. Für seine lange persönliche und künstlerische Entwicklung bis hin zu diesen Spitzenleistungen aber war das Augustiner Chorherrenstift St. Florian von entscheidender Bedeutung. Dort, in einem „Ort von Welt“, suchte der junge Dorflehrerssohn zäh und auch konfliktreich seine Identität als Künstler.

Im Archiv des Stiftes befindet sich eine Vielzahl von Dokumenten, die Licht in diese entscheidende Lebensphase mit all ihren Chancen und Risiken bringen. Sie werden nun zum ersten Mal in einer Ausstellung umfassend gezeigt, kommentiert und medial mit Hörstationen und einem dokufiktionalen Film vermittelt.

Mai bis Oktober 2024, Augustiner-Chorherrenstift St. Florian

Bruckners Visionen

Im Stift St. Florian wird bildkünstlerisch auf Anton Bruckners Visionen Bezug genommen. Die monumentalen Erlebnisräume werden auf der sprichwörtlichen grünen Wiese errichtet. Ihre Gestalt orientiert sich an der Silhouette des berühmten Komponisten.

Mittels multimedialer Präsentationen erleben die Besucherinnen und Besucher Bruckners Träume und Visionen. Ebenso entsteht ein weltweit einzigartiger, digitaler und interaktiver Anton-Bruckner-Hör-Raum, der Fachpublikum genauso wie Studierende und interessierte Laien ansprechen soll. Mehr als 4.000 Tonträger aus der Musiksammlung des O. Landesmuseums werden zu hören sein.

Mai bis Oktober 2024, Außenbereich Stift St. Florian

Bruckner Forever!

Ein Musikgenie zwischen Ablehnung und Anerkennung

Anton Bruckner ist nicht nur eine lokale Erscheinung in Oberösterreich, sondern eine weltbekannte und anerkannte Größe als Musiker. Die Ausstellung begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit Bruckners, erkundet die Versatzstücke, die übrig geblieben oder im Laufe der Zeit entstanden sind, und setzt diese in neue Zusammenhänge. Das Leben und Wirken des Musikgenies wird ebenso beleuchtet wie auch aus heutiger Perspektive kritisch hinterfragt. Ansichten, originale Artefakte und Dokumente sowie zeitgenössische Visualisierungen werfen ein neues Licht auf einen großen Musiker. In sechs Themenräumen wird die Geschichte Bruckners neu erzählt und erlebbar gemacht.

September 2024 bis Februar 2025, Nordico Stadtmuseum Linz

Komm, sing mit!

Anton Bruckner und die Chormusik sind engstens miteinander verbunden. Als Komponist zahlreicher kirchlicher sowie weltlicher Chorstücke ist Anton Bruckner aus dem musikalischen Repertoire eines jeden Chors nicht wegzudenken. Das Lentos widmet sich diesem Aspekt in Bruckners Werk aus der Perspektive des zeitgenössischen Kunstschaffens. Dazu versammelt die Ausstellung rund 20 nationale und internationale Positionen, für die das gemeinsame Singen einen elementaren Bezugspunkt bildet. Die gezeigten Arbeiten greifen den Gesang in seinen unterschiedlichsten Bedeutungsebenen auf: als Ausdruck der eigenen Identität, als Möglichkeit des interkulturellen Austauschs, als Mittel zum (politischen) Protest oder als eine gemeinschaftsstiftende Praxis innerhalb heutiger Gesellschaften. Videos, Klang- und Soundinstallationen sowie performative Projekte werden in einer attraktiven Ausstellungsarchitektur den Besuchern präsentiert und laden diese dazu ein, die Rolle des gemeinsamen Singens im Kontext der zeitgenössischen Kunst zu erkunden.

Oktober 2024 bis Jänner 2025, Lentos Kunstmuseum Linz

AUSSERDEM

Bruckner vermittelt

Vermitteln heißt Brückenbauen

Anton Bruckner auf vielfältige Weise begegnen zu können und in der Auseinandersetzung mit dem vor 200 Jahren geborenen Künstler und Menschen Anknüpfungspunkte zur eigenen Geschichte zu finden, ist das Ziel der Vermittlung zum Bruckner-Jubiläumsjahr 2024 in Oberösterreich. Dabei wird auf der breiten Klaviatur vermittlerischer Formate gespielt: Ob Hörbücher schon für ganz kleine Ohren, spannende und aufregende Bruckner-Aktionstage in den Ferien, ein Kinderbuch oder eine TikTok-Challenge – junge Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher werden mit einer bunten Palette an Angeboten abgeholt auf ihrem Weg zu Bruckner. Für Schulen aller Stufen entsteht ein eigenes Portfolio, einerseits mit altersgerecht aufbereiteten Materialien, andererseits mit Projekten direkt in der Klasse, aber auch an Bruckner-Orten in Oberösterreich mit Bezug zur Region der jeweiligen Schule. Für die fast 36.000 oberösterreichischen Musikschülerinnen und Musikschüler – aber auch für Chöre und Musikvereine – entstehen spezielle Arrangements, um Anton Bruckners Musik auf allen Instrumenten spielen und singen zu können, vom Einstiegs- bis zum Profi-Level.

Inklusion und Musik von allen, für alle ist also das Gebot der Stunde! In Kooperation mit Festivals und Künstlern entstehen neue Sichtweisen und gemeinsame musikalische Erlebnisse von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.

Und wer Lust hat, selbst zum Bruckner-Botschafter zu werden, nutzt das Angebot des „Bruckner-Crash-Kurses“ und gibt weiter, was er/sie erlebt und erfahren hat.

Ganzjährig

#bruckner24

The Symphonies Complete Versions Edition CD

Das Bruckner Orchester Linz und das ORF Radio-Symphonieorchester Wien haben sich zum 200. Geburtstag unter der Gesamtleitung von Markus Poschner zu einer einmaligen Expedition entschlossen: die Einspielung aller Sinfonien des Genius Loci und zwar erstmals in allen Fassungen. Bis zum Jubiläumsjahr 2024 wird diese außergewöhnliche Edition beim Label Capriccio komplett vorliegen. Die Einzigartigkeit besteht aber nicht nur in der Gesamtheit dieses Vorhabens, sondern vor allen Dingen in einem radikal neuen interpretatorischen Ansatz. Das Bruckner Orchester Linz und das ORF Radio-Symphonieorchester Wien sind mit einer authentischen Aufführungspraxis Bruckners seit Jahrzehnten aufs Engste vertraut. Poschner legt mit diesen beiden Orchestern, die Bruckners Wirkungsraum historisch exakt abbilden, seine Sinfonien in einer unerhört neuen Art frei, bringt die Musik zum Tanzen und Singen, spürt den österreichischen Klangdialekt musikantisch auf und entdeckt dabei viel Überraschendes, das in der Rezeptionsgeschichte dieser Sinfonien bisher entweder ignoriert, missverstanden oder schlicht unbemerkt blieb.

