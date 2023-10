Im Reigen der kleinen, ambitionierten österreichischen Filmfestivals ist das Filmfestival Radstadt nicht mehr wegzudenken. Zu sehen sind die aktuellsten österreichischen Filme, internationale Neuerscheinungen, lokale Filmereignisse und cineastische Besonderheiten. Zahlreiche Filmschaffende sind auch dieses Jahr wieder zu Gast.

Filme ermöglichen Einblicke in fremden Lebenswelten. Über Emotionen und direkte Informationen fällt es leichter über den eigenen Tellerrand zu blicken. Populismus, Ausgrenzung und drohendem Rückschritt in konservative Denkmuster wollen wir mit unserem aktuellen Festivalprogramm, das wie immer den Begriff HEIMAT thematisiert, kritisch, aufmerksam und vor allem mit Weltoffenheit begegnen.

Gezeigt werden Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus aller Welt: aktuelle österreichische Filme, internationale Neuerscheinungen und lokale Filmereignisse.

Zur Diskussion gestellt wird jährlich der Heimatbegriff: dem gängigen Klischee des „Heimatfilms“ mit unberührten Almwiesen, steilen Hängen und grünen Tälern als Sehnsuchtsbild, stehen Themen wie der Ausverkauf der Heimat, der Generationenwechsel, Flucht aus der Heimat oder Verlust der Heimat gegenüber. Ein breit gefächerter Heimatbegriff wird thematisiert. Die Sehnsucht nach Freiheit, Selbstbestimmtheit, Integration und Solidarität bestimmt das Leben der Menschen, weltweit genauso wie in unmittelbarer Nähe. Eindrucksvolle und vielfach ausgezeichnete Dokumentar- und Spielfilme zeigen individuelle Lebensbilder.

Das Filmfestival bietet, neben der Möglichkeit Filme zu sehen, die sonst nur in großen Städten gezeigt werden, Raum für Diskussionen und Meinungen und lädt namhafte Filmschaffende und Schauspieler zu Publikumsgesprächen. Das Publikum hat die Möglichkeit jährlich eine Publikums-Siegerfilm zu wählen.

8. bis 12.November 2023

„Mit dem aktuellen Filmprogramm machen wir uns auf den Weg in Länder, in Regionen und zu Menschen, deren Lebensmodelle auf den Kopf gestellt werden, deren Fragen dringende Antworten benötigen, deren Erinnerungen mit uns geteilt werden wollen. Die Welt ist in Aufruhr, wohin der Blick auch geht, es sind herausfordernde Zeiten.

Und doch sind es gerade diese Zeiten, die uns lehren, tolerant, solidarisch und empathisch zu sein. Manchmal erscheint es schwierig, den Blick über den Tellerrand zu halten. Zu drängend erscheinen die Probleme ›vor der Haustüre‹. Genau hier wollen wir mit unserem wohlüberlegten Festivalprogramm einen kreativen und konstruktiven Beitrag leisten. Das HEIMAT:FILMFESTIVAL RADSTADT präsentiert 32 Spiel-, Dokumentarund Kurzfilme sowie zahlreiche Salzburg- und Österreich-Premieren. Halten wir inne in diesen Festival-Tagen und richten wir den Blick wieder auf die große, kleine, nahe und ferne Heimat! Gemeinsame LeinwandErlebnisse bringen uns ins Gespräch, auf diese guten Momente freuen wir uns jedes Jahr sehr!” Elisabeth Schneider (Leiterin des Filmfestivals Radstadt)