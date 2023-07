Bad Elster feiert 175 Jahre Königlich-Sächsisches Staatsbad! Die Chursächsischen Festspiele Bad Elster, 2001 durch den damaligen Sächsischen Staatsminister Dr. Thomas de Maizière und GMD Florian Merz ins Leben gerufen, finden 2023 in der 23. Auflage statt. Neben Mitteldeutscher bzw. (Chur-) Sächsischer Kultur verschiedener Genres werden traditionell herausragende Kulturveranstaltungen mit einem passenden kulinarischen, touristischen und gesundheitsorientierten Rahmenprogramm im einmaligen „Königlich Sächsischen“ Ambiente angeboten.

Die 23. Ausgabe feiert dabei im Jubiläumsjahr zu 175 Jahren Königlich-Sächsisches Staatsbad die Kultur „Wie zu Königszeiten”, als wichtigen Teil der erfolgreichen Gesundheits- und Gästetradition. Im Zuge der Bewahrung der kulturtouristisch überregionalen Bedeutung der einzigartigen Königlichen Anlagen aus mondäner Bäder- und Parkarchitektur und den sieben historischen Veranstaltungsstätten auf der hier weltweit einmaligen „Festspielmeile der kurzen Wege” sind die Chursächsischen Festspiele damit ein besonderer Höhepunkt im Jubiläumsjahr 2023.

Eröffnungskonzert: Carmina Burana & die Moldau

„O Fortuna” – der gewaltige Eröffnungschor der „Carmina Burana” bietet Gänsehautgarantie: Wenn dieses eindrucksvolle Chor- und Orchesterwerk in seiner mitreißenden Musiksprache und lyrischen Vielfalt erklingt, öffnet sich der Himmel der Tonkunst in der natürlichen Kulisse des NaturTheaters. Zur Einstimmung ertönt vorab Smetanas zauberhafte sinfonische Dichtung „Die Moldau” und die weltberühmten Elgar-Märsche „Pomp and Circumstance” – Ein himmlisches Open-Air-Finale!

Es spielt die Elbland Philharmonie Sachsen unter der musikalischen Leitung von GMD Florian Merz, Solistinnen, Solisten und der Chor der Landesbühnen Sachsen und die Singakademie Dresden.

8. September 2023

23. CHURSÄCHSISCHE FESTSPIELE

8. September bis 3. Oktober 2023

www.chursaechsische.de