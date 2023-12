Das 25. Internationale Akkordeonfestival vom 24. Februar bis 17. März 2024 ist das erste Akkordeonfestival, das nicht mehr unter der Intendanz des Friedl Preisl über die zahlreichen Wiener Bühnen gehen wird. So steht diese Jubiläumsausgabe auch erstmals unter der neuen Gesamtleitung von Lisa Reimitz und Franziska Hatz.

Im Programm des 25. Internationalen Akkordeonfestivals findet sich ein spannender Mix aus bekannten und neu entwickelten Formaten wieder. Konzerterlebnisse mit Granden, Geheimtipps, Virtuosen, Bewährtem, Überraschungen, Experimentellem; wild, ruhig, laut, leise, sanft, kraftvoll, international, national, lokal; in phantastischen Spielstätten und mit ganz viel Herz – für jene verbindende Momente, die nur (Live)Musik erzeugen kann. Hier ein paar Highlights des Programmes 2024:

Tango 5

Miloš Todorovski – wie oft er bereits das Akkordeonfestival in den vergangenen 25 Jahren mit seinen meisterhaft gespielten, farbenfrohen und ideenreichen Kompositionen, der Organisation des jährlichen Nachwuchskonzerts und zahlreichen weiteren Projekten bereichert hat!

Außer Frage also, diese Jubiläumsausgabe einerseits visuell mit seiner Person zu verbinden und die Festival-Eröffnungsgala im Ehrbar Saal mit seinem Ensemble „Tango 5” zu gestalten.

24. Februar 2024

Marko Hatlak Band

“Wie wäre es mit einem Abend mit hochwertigem, tanzbaren Pop-Latino-Funk-Rock, virtuos gespielter und rhythmisch pointierter Musik; energiegeladen, verspielt und frisch; so, dass sich das Publikum gut unterhalten und inspiriert zugleich fühlt? Du weißt schon… Eines dieser legendären Sitz-Konzerte, wo dann schließlich doch alle im Stehen tanzen?”

So oder so ähnlich könnte ein Gespräch zur Gestaltung dieses Montagabends geklungen haben und wurde zu größter (Vor)Freude von Marko Hatlak am Akkordeon und seiner hochkarätig besetzten Band an Schlagzeug, Percussion, Bass, Keyboards und Violine erhört!

28. Februar 2024

Domo Emigrantes

DOMO EMIGRANTES widmen sich seit 2009 den Musik-Traditionen Süditaliens und des Mittelmeerraums und trat bis dato in Theatern, Clubs, bei Festivals in Italien, aber auch in Frankreich, Litauen, Moldawien, Russland, der Schweiz, den Niederlanden, Kroatien, Spanien, der Türkei und in den USA (Warner Bros Studios LA) auf. Mit jazzigen Klangfarben und sehr individuellen Arrangements entsteht eine rhythmisch dichte und mitreißende Klangsprache. Zu Geige, Gitarre und Percussion gesellen sich Instrumente, mit denen Ohren und Herzen in fernere Regionen reisen: die kurdische Saz, ethnische Flöten, Fujara, Bouzouki…

Die emotionale Anziehungskraft ihrer Musik erreicht und verführt ein breites Publikum, ob Weltmusik-Begeisterte oder einfach Zuhörer, die Lust auf den Süden und die Mittelmeerküsten haben – vorzüglich zu empfehlen an frischen Wiener März-Tagen, um sich auf den nahenden Frühling einstimmen zu lassen!

5. März 2024

Caamano & Ameixeiras / MaxJoseph

Caamaño&Ameixeiras, ein galicisches Duo, das mit Roots-Musik und Tanz verbunden ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat dieses Duo eine intensive Entwicklung hinter sich, sowohl national als auch international. Ausgehend von der Tradition gelingt es dem Duo, eine eigene, einzigartige Sprache zu schaffen, mit persönlichen und lebendigen Kompositionen und Arrangements, die die Essenz der populären Musik bewahren und gleichzeitig zeitgenössische Ressourcen einbeziehen und die Emotion in den Vordergrund stellen. Die vier jungen Musiker von MAXJOSEPH haben sich auf die Fahne geschrieben, ihre ganz eigene Vorstellung von Volksmusik zu verwirklichen. Sie verbinden Volksmusikelemente mit Jazzharmonien, Klassische Musik mit pulsierenden Rhythmen und Vertrautes mit Fremdem. Traditionen werden aufgeweicht, um neue Formen und außergewöhnliche Ideen entstehen zu lassen. Progressive Volksmusik ist die Symbiose aus dieser musikalischen Klasse und dem einzigartigen Sound der Instrumentierung aus Tuba, Gitarre, Geige und Steirische Harmonika. Ein Spannungsfeld, das die Lust am Zuhören nie abreißen lässt!

17. März 2024

akkordeonfestival.at