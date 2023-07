Die Kulturregion Hannover feiert Jubiläum: 25 Jahre „Sommer, Sonne, Livemusik“. Was 1998 mit einem Gespräch über „Kultur in der Region – Chancen und Perspektiven“ und 13 Konzert Abenden seinen Anfang nahm, ist im Jahr 2023 längst eine feste Größe im sommerlichen Veranstaltungsprogramm.

Ob in Kirchen und Kapellen, auf Gutshöfen oder in Parks: Vom 23. Juni bis 23. August warten nicht nur Konzerte auf die Besucher – im Jubeljahr ergänzen erstmals auch Kunst, Theater, Literatur und Kino das sommerliche Kulturprogramm mit insgesamt 29 Veranstaltungen an 20 verschiedenen Orten.

„Der besondere Charme des Kultursommers ist seine unglaubliche Vielfalt – sowohl in den Musikgenres und Klangfarben, die das Festival zu bieten hat, als auch mit Blick auf die besonderen Orte in der Region Hannover, die es zu entdecken gibt“, so Regionspräsident und Kulturdezernent Steffen Krach.

Das Programm beginnt am 23. Juni mit einer bunten Mischung an Rhythmen und Klängen im Amtsgarten von Schloss Landestrost: Gleich drei Acts geben sich hier unter freiem Himmel die Ehre. Den Anfang macht die Fette Hupe (18 Uhr), eine der umtriebigsten und beliebtesten Bigbands der deutschen Jazzlandschaft. Weiter geht es mit dem Horst Hansen Trio (20 Uhr), das sich mit treibenden Grooves, unerwarteten Wendungen und einer Spur Größenwahn im Spannungsfeld von Jazz und Tanzmusik bewegt. Frischen Sound von der Spree bringt das Footprint Project (21.30 Uhr) in den Amtsgarten.

Die zehnköpfige Brass’n’Beats-Kombo aus Berlin mixt Afrobeat, Neosoul, Jazz und Hip-Hop. Musikalisches Kabarett bringt der bauhof Hemmingen am 29. Juni im Laatzener Park der Sinne auf die Bühne: Mit ihrem multi-Tasten-fähigen Pianisten Martin Rosengarten springt die Fast-A-Cappella-Band Vocal Recall unter dem Titel „Die Zeit ist live“ liebevoll durch die Musikgeschichte und fusioniert in ohrenberaubendem Tempo alles, was Rang und Namen hat.

Theater gibt es am 17. August in der Kulturfabrik Krawatte in Barsinghausen: Hier nimmt die Schauspielerin Lydia Laleike mit der satirischen Komödie „Hetz Hetz“ die Herausforderungen unserer schnelllebigen Gesellschaft auf die Schippe. Bildende Kunst und Jazz, Fusion, Dub und Elektronik vereinen Kaleidartscope & Rocket Men sowie Twerk & Travel in Space in einer Werkschau mit anschließendem Konzert in Wedemark Brelingen (8. Juli).

Und auch das beliebte Festival „Parkbeben“ auf dem Kulturgut Poggenhagen bei Neustadt (19. August) sowie das Hinterhof-Festival mit kleinen, intimen Konzerten in Hannover, Langenhagen, Wennigsen und Wunstorf (29. Juli, 5., 12. 18. und 19. August) gehören zum diesjährigen Kultursommer-Reigen, der am 23. August mit dem Wanderkino und Stummfilm-Klassikern mit Live-Musik im Amtsgarten von Schloss Landestrost endet.

23. Juni bis 23. August 2023

www.hannover.de