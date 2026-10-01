Wenn im November die ersten Gitarrenklänge durch das Kurhaus Bad Aibling ziehen, wird die bayerische Kurstadt zum Treffpunkt der internationalen Gitarrenszene. Bei den 26. Internationalen Saitensprüngen zeigt sich vom 4. bis 22. November 2026 einmal mehr, wie grenzenlos die Möglichkeiten dieses Instruments sind. Klassik, Jazz, Flamenco, Gypsy-Jazz, Folk, Bluegrass, Pop und bayerische Volksmusik begegnen sich in insgesamt 13 Konzerten – virtuos, leidenschaftlich und immer wieder überraschend.

Seit Jahren holen die Saitensprünge internationale Meister ihres Fachs nach Bad Aibling. Auch 2026 liest sich die Künstlerliste wie ein Who’s who der Gitarrenwelt. Zu den Gästen zählen unter anderem Bireli Lagrene, Eliot Fisk, Thibaut Garcia, Cristina Galietto, Carlos Piñana, Augustin Wiedemann und José María Gallardo del Rey. Dazu kommen Ensembles und Musiker, die zeigen, wie vielfältig die Gitarre abseits klassischer Konzerttraditionen klingen kann.

Einen besonderen Abend verspricht „Guitarrissimo!“, die lange Nacht der Gitarren. Vier musikalische Welten treffen aufeinander: Flamenco, klassische Virtuosität, mediterrane Klangfarben und Pop. Mit dabei sind der spanische Gitarrist Paco Seco, das Carlos Piñana Duo mit dem österreichischen Gitarristen Rainer Maria Nero, die vielseitige Musikerin Catalina Pires sowie das Duo Bar Kody mit Michael „Kosho“ Koschorreck und Sängerin Katja Ohde. Durch den Abend führt Johannes Erkes, der Künstlerische Leiter des Festivals.

Auch die Klassik erhält bei den Saitensprüngen ihren großen Auftritt. Der französische Gitarrist Thibaut Garcia verbindet technische Brillanz mit musikalischer Sensibilität. Eliot Fisk, der letzte Schüler des legendären Andrés Segovia, gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der klassischen Gitarre. Bereits zum vierten Mal ist er in Bad Aibling zu Gast. Sein Repertoire reicht von Bach und Mozart bis zu zeitgenössischer Musik – und sein Spiel lebt von Experimentierfreude und spontanen musikalischen Momenten.

Im Jazz setzt Biréli Lagrène mit seinen Gypsy-Jazz-Wurzeln Akzente. Das Daniel Stelter Trio wiederum verbindet Jazz mit einer atmosphärischen Klangsprache, in der Nylon-Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug zu einem organischen Gesamtklang verschmelzen.

Dass Gitarre auch nach Süden, in die Welt des Flamenco, weisen kann, beweist Carlos Piñana. Gemeinsam mit Rainer Maria Nero bringt er spanische Tradition und moderne Konzertkultur zusammen. Ein deutsch-spanischer Dialog besonderer Art entsteht zudem zwischen Augustin Wiedemann und José María Gallardo del Rey: Zwei Gitarren, zwei musikalische Biografien und ein gemeinsames Programm, in dem klassische Gitarrenkunst und Flamenco aufeinandertreffen.

Doch die Saitensprünge wären nicht das, was sie sind, würden sie nicht ebenso die leisen, volksnahen und ungewöhnlichen Töne pflegen. Bei den Bairischen Saitenblicken stehen authentische Volksmusik und alpenländische Tradition im Mittelpunkt. Ein gemütlicher Hoagart’n, Ensembles, Sängergruppen und Geschichten verbinden musikalische Heimat mit geselligem Miteinander.

Mit den FRONTM3N wird schließlich Popgeschichte akustisch neu erzählt. Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln feiern 2026 zehn Jahre gemeinsames Musizieren und bringen Klassiker ihrer früheren Bands wie The Hollies, 10cc und The Sweet in persönlichen, intimen Arrangements auf die Bühne.

Auch für das junge Publikum ist etwas dabei: Das Mitmachkonzert „Der Löwe lacht“ entführt Kinder ab vier Jahren in einen fantasievollen Liederzirkus. Und mit den Truffle Valley Boys aus Italien endet das Festival mit temperamentvollem Bluegrass, Banjo, Mandoline, Dobro und mehrstimmigem Gesang.

So feiern die Saitensprünge 2026 nicht einfach ein Instrument, sondern seine schier unerschöpfliche Ausdruckskraft. Die Gitarre wird zum Bindeglied zwischen Kontinenten, Generationen und musikalischen Welten – und Bad Aibling für einige Novemberwochen zum Ort, an dem diese Welten aufeinandertreffen.

4. bis 22. November 2026

www.saitenspruenge.com