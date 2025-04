Bereits zum dritten Mal ehrt die Stadt Bad Tölz ihren berühmten Sommerfrischler mit einem Festival. Thomas Mann besaß von 1909 bis 1917 ein Landhaus am Ortsrand mit Blick in die Alpen.

Es ist bis heute nahezu im Originalzustand erhalten – als einziges Wohnhaus der Manns im deutschsprachigen Raum. Die Stadt veranstaltet zu seinem 150. Geburtstag vom 1. bis 7. Juni dieses Festival. Zum Thema „Exil“ finden sich namhafte Wissenschaftler und Künstler in dem bayerischen Kurort ein: Der Vizepräsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, Prof. Friedhelm Marx, beleuchtet in seinem Vortrag die Deutschlandreise des Nobelpreisträgers 1949. Stefan Hunstein und August Zirner lesen aus dem Briefwechsel von Thomas Mann und Stefan Zweig.

Die Ausstellung Architekten im Exil im Stadtmuseum zeigt die Mann-Häuser in Bad Tölz und Los Angeles im Vergleich. Einen literarischen Spaziergang zu den Häusern von Manns Freunden in München leitet Dr. Diek Heißerer, Leiter des Münchner Thomas-Mann-Forums. Über das südfranzösische Exil berichtet Dr. Magali Nieradka-Steiner in ihrem Vortrag. Musik war Thomas Manns große Leidenschaft. Deshalb spielen zwei international renommierte Streichquartette im Tölzer Kurhaus: das amerikanische Abeo Quartet und das Prager Zemlinsky Quartett.

1. bis 7. Juni 2025

www.bad-toelz.de