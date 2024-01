Zenita Komads Laufbahn war von Beginn an unkonventionell und beeindruckend. Ihre markante Persönlichkeit und ein unvergleichliches künstlerisches Werk von außergewöhnlichen grafischen und skulpturalen Arbeiten, Objektbildern, Installationen bis hin zu szenischen Inszenierungen brachten der 1980 in Klagenfurt geborenen Künstlerin rasch Erfolg, bescherten Einlass in die führenden österreichischen Galerien und sorgten für nationale und internationale Aufmerksamkeit.

Die Künstlerin begann ihren Weg in Zenita-City und steht heute im Mittelpunkt von Zenita Universe, einem geistigen Kosmos, in dem sich Familie, Freunde, Weggefährten, Kooperationspartner und andere verbinden, die die Ansinnen der Künstlerin rund um den substantiellen Wunsch nach einem harmonischen Miteinander in einer gedeihlichen Welt teilen. Die Vorstellungen, die ihren Ausgang in der tiefgründigen Gedankenwelt von Zenita Komad nehmen, werden über ihr Werk in klaren Statements, starken Botschaften und kraftvollen Bildern sowie poetischen Inszenierungen weitergetragen, die ihren Gang von der Kunst in die Welt finden. Immer mit der Intention, die Menschen zu erreichen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. „Der Krieg ist aus!“ schallt Zenita Komads Appell vom Burghof in den Äther. Verzweifelt und sehnsüchtig nach Frieden ringend, im gleichzeitigen Bewusstsein der Aussichtslosigkeit, formuliert die Künstlerin umso vehementer ihr Anliegen, für das sie uns alle als Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen möchte. Die Ausstellung, eines von drei parallellaufenden, inhaltlich zusammengehörenden Projekten, versammelt einen Querschnitt an Arbeiten der Künstlerin aus den vergangenen Jahren sowie neueste Werke zum Thema Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Die Rolle, die die Kunst dabei einnimmt, bestätigt der Untertitel der Präsentation, „Art Is a Doctor“, und das Museum kann gleichzeitig zum Ort der Heilung werden.

8. Februar bis 19. Mai 2024



Die 1980 in Klagenfurt geborene Künstlerin Zenita Komad nimmt im Frühjahr 2024 durch drei aufsehenerregende, parallellaufende, inhaltlich zusammengehörende künstlerische Projekte mit engagierten, brisanten gesellschaftspolitischen Arbeiten einen deutlichen Raum in der österreichischen Kunstlandschaft ein. Die Ausstellungen mit den Titeln „DER KRIEG IST AUS!“ und „NIE WIEDER KRIEG!“ in Klagenfurt und Graz sowie jener der Land-Art-Installation „DIE WAFFEN NIEDER!“ in Breitenbrunn im Burgenland, die durch eine begleitende Publikation in einer Trilogie zusammengebunden werden, haben einen flehenden Charakter, wie er eindringlicher nicht sein könnte. Er erinnert an das humane Inferno unserer eigenen unmittelbaren Geschichte. Im Inferno im Osten dieses Kontinents „Europa“, aber auch im so genannten „Heiligen Land“, das in einer tiefen politischen Ausweglosigkeit steckt, appelliert er für ein einfaches Wort: FRIEDEN!

www.mmkk.at