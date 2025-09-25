Frische Ideen, neue Gesichter und große Emotionen: Das Filmfestival Max Ophüls Preis macht Saarbrücken im Januar 2026 wieder zum Treffpunkt des jungen deutschsprachigen Films.

Im Januar 2026 verwandelt sich Saarbrücken wieder in das Zentrum des jungen deutschsprachigen Films: Das Filmfestival Max Ophüls Preis öffnet zum 47. Mal seine Kinosäle und Bühnen. Als wichtigstes Festival für den Filmnachwuchs in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg bietet es jungen Regisseuren eine Bühne, ihre ersten bis dritten Werke einem großen Publikum vorzustellen.

Auch die kommende Ausgabe wird die bewährten vier Wettbewerbe – Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellange und Kurzfilme – präsentieren und die besten Beiträge mit dem renommierten Max Ophüls Preis auszeichnen. Darüber hinaus dürfen sich Besucher auf ein vielseitiges Rahmenprogramm freuen: Podiumsdiskussionen, Werkstattgespräche, Panels mit Filmschaffenden, Konzerte und Begegnungen, die das Festival seit Jahrzehnten zu einem lebendigen Treffpunkt für Publikum und Branche machen.

Das Festival versteht sich nicht nur als Plattform für neue filmische Stimmen, sondern auch als Ort gesellschaftlicher Debatten. Viele Filme greifen aktuelle Themen auf, beleuchten persönliche wie politische Geschichten und laden zu einem offenen Dialog ein. So wird Saarbrücken im Januar erneut zum Schaufenster für kreative Experimente, filmische Innovationen und mutige junge Künstler, die mit ihren Werken das Kino von morgen prägen.

19. bis 25. Januar 2026

ffmop.de