Interlaken Classics hat sich seit den neunziger Jahren als Klassikfestival mit einem sehr hochwertigen und vielfältigen Programm mit Schwerpunkt Nachwuchs positioniert!

Die Interlaken Classics gehören in der Schweiz zu den ältesten Festivals für klassische Musik. 1961 gegründet als Mozartwochen und über drei Jahrzehnte bekannt als „Interlakner Musikfestwochen”, konzentrieren wir uns heute auf die Förderung der größten Nachwuchstalente und heben uns dadurch von anderen Festivals in der Schweiz ab.

Das Festival präsentiert eine Vielzahl von Musikstilen und Genres, von Barock- und Klassikwerken bis hin zu modernen Kompositionen. Internationale und hoch angesehene Musiker, Ensembles und Orchester treten häufig bei den Interlaken Classics auf, was dem Festival einen erstklassigen Ruf in der Welt der klassischen Musik verleiht. Die Interlaken Classics bieten nicht nur erstklassige Aufführungen für etablierte Musikliebhaber, sondern dienen auch als Plattform für aufstrebende Talente und junge Musiker, die die Möglichkeit haben, an Meisterkursen teilzunehmen und sich mit renommierten Künstlern auszutauschen.

Programmübersicht 2024

Frühlingstango & Gourmetgenuss mit dem Jungfrau Trio

27. März

Meisterkonzert mit Reinhold Friedrich / Klavier Eriko Takezawa

28. März

1. Sinfoniekonzert – Zakhar Bron Festival Orchestra / Solisten: David Garrett & Olga Scheps

31. März

Abschlusskonzert Meisterkurs Trompete / mit Studentinnen und Studenten

1. April

2. Sinfoniekonzert – Zakhar Bron Festival Orchestra / Solisten: u.a. Nobuyuki Tsujii, Klavier

4. April

Johann Sebastian Bach – Das Orgelwerk mit Prof. Dr. Helmut Freitag

5. April

Matinee – Zakhar Bron Chamber Orchestra / Das Orchester der Solisten

7. April

Meisterkonzert Zakhar Bron, Violine / Erleben Sie den legendären Pädagogen und Geigenstar!

9. April

Abschlusskonzert Meisterkurs Violoncollo / mit Studentinnen und Studenten

10. April

Soiree „Perlen der Klassik”

12. April

Kinderkonzert „Vivaldi für Kinder” / Erzähler: Marko Simsa

13. April

Kinderkonzert „Mozart für Kinder” / Erzähler: Marko Simsa

Abschlusskonzert Meisterkurs Violine / mit Studentinnen und Studenten

14. April

www.interlaken-classics.ch