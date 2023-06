Das über 40 Veranstaltungen umfassende Programm für die 71. Ausgabe der Festspiele Europäische Wochen bringt Höhepunkte wie die Uraufführung eines eigenen Nibelungenspiels oder Konzerte mit Pianist Mikhail Pletnev, Geigerin Julia Fischer, Klarinettist Sebastian Manz, Hornist Felix Klieser sowie Schauspieler Gerd Anthoff. Ergänzt wird das Programm von vielfältigen Konzerten wie einem A-Cappella-Abend mit „Walhalla zum Seidlwirt” oder Gypsy-Jazz mit Diknu Schneeberger, Lesungen zum Thema Ukraine und Europa, einer Orgeltour sowie einer Podiumsdiskussion.

Kriemhild / Ein Nibelungenspiel für Passau

Als Uraufführung schenken die Festspiele Europäische Wochen der Nibelungenstadt Passau ein eigenes Nibelungen-Spiel. Mit Enjott Schneider wurde einer der versiertesten und meistgespielten Komponisten der europäischen Gegenwart gewonnen, der mit „Kriemhild“ ein packendes sinfonisches Spiel geschaffen hat. Miroslav Nemec übernimmt die Sprecherrolle. Das Spiel wird aus der Perspektive Kriemhilds erzählt, verkörpert von der Passauerin Sopranistin Theresa Pilsl. Das Auftragswerk erzählt von der Liebe Kriemhilds, ihrer Rache und ihrem Leid auf Basis von Textpassagen aus der neuhochdeutschen Übersetzung des Nibelungenlieds von Karl Simrock (1827). Ein eigens gegründeter Festspielchor sowie das Symphonieorchester des Passauer Konzertvereins verankern das Werk in der Region. Videoinstallationen von Sophie Lux und Soundeinspielungen von Friedrich M. Dosch geben der Aufführung zusätzlich ein cineastisches Element. Das Konzert findet am 1. Juli in der Dreiländerhalle Passau statt. Die Gesamtleitung übernimmt Markus Eberhardt.

Höhepunkte

Mikhail Pletnev und das Philharmonische Orchester Györ gastieren am 9. Juli in der Passauer Studienkirche St. Michael. Auf dem Programm stehen mit Rachmaninows zweitem Klavierkonzert und dessen zweiter Sinfonie sinfonische Meisterwerke des russischen Komponisten, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiert.

Geigerin Julia Fischer stellt Preziosen der Geigenliteratur am 2. Juli in Engelhartszell vor. Zusammen mit Lena Neudauer und der Kammerakademie Potsdam spielt sie Werke von Arcangelo Corelli, Josef Suk und Alfred Schnittke.

Brennpunkte

Die Europäischen Wochen konnten Andrej Kurkow, bis 2022 Präsident des ukrainischen PEN-Clubs, als Festredner gewinnen. Kurkow ist eine der prominenten Kulturstimmen seines Landes. Am 2. Juli (Passau, EW-Saal) liest er aus seinen Werken „Graue Bienen“ sowie „Tagebuch einer Invasion“.

Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse liest am 19. Juli aus seinem aktuellen Europa-Roman „Die Erweiterung“ (Passau, EW-Saal). Das Buch nimmt die Leserschaft mit in die realpolitische Auseinandersetzung angesichts der Ost- bzw. Südosterweiterung der Europäischen Union, die eine rasante gesamteuropäische Entwicklung nimmt.

Mit „Walls of Power“ stehen bei der diesjährigen Ausstellung die immer noch – oder wieder – vorhandenen Grenzen in Europa im Fokus. István Virágvölgyi ist der Kurator der Ausstellung, die in Kooperation mit dem renommierten Rencontres d‘Arles international photography festival (Arles, France) sowie dem Robert Capa Contemporary Photography Center stattfindet.

29. Juni bis 29. Juli 2023

www.ew-passau.de