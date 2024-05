Die Eutiner Festspiele starten durch: Eine komplett erneuerte Spielstätte mit moderner Tribüne und fast 2000 bequemen Plätzen wird mit einem grandiosen Programm in Betrieb genommen. Auf der erweiterten Seebühne warten herausragende Inszenierungen: Das Musical „Jesus Christ Superstar“, die Oper „Der Freischütz“ sowie zehn Konzerte mit bekannten Künstlern und Orchesterproduktionen.

Ja, es wird klappen mit dem ersten Auftritt im neuen „Zuhause“. Das bekräftigt der Geschäftsführer der Eutiner Festspiele, Falk Herzog. Gemeinsam mit seiner Kollegin Anna-Luise Hoffmann, die für den künstlerischen Part zuständig ist, hat er das Programm für die Festspiele 2024 auf die Beine gestellt. Eröffnet werden die Festspiele und die neue Tribüne am 28. Juni 2024 mit einem feierlichen Festakt – „für geladene Gäste und Eutinerinnen und Eutiner“, sagt Falk Herzog.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Oper, mit der 1951 alles anfing: „Wir haben überlegt, was bei der Premiere der neuen Tribüne passend wäre“, gibt Herzog Einblick in die Planungen, „Und welche Oper könnte besser sein als ,Der Freischütz‘?“ Die Festspiele waren seinerzeit zu Ehren des in Eutin geborenen Komponisten Carl Maria Weber begründet worden. Die Leitung hat 2024 Regisseur Anthony Pilavachi inne, der besonders für seine Inszenierungen in Lübeck, aber auch international bekannt ist. Neben dem „Freischütz“ wird auch Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“ vor der neuen Tribüne zu sehen sein: „Wir haben uns da diesmal für etwas Rockiges entschieden“, sagt Anna-Luise Hoffmann. Auch wenn ursprünglich die „West Side Story“ für 2024 angedacht gewesen sei – diese habe man sich stattdessen für 2025 gesichert. Das Programm der Festspiele wird durch zehn Konzerte mit herausragenden Künstlern ergänzt.

Gustav Peter Wöhler ist eigentlich als Schauspieler (u.a. „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“) bekannt. Bei den Festspielen tritt Wöhler jedoch als Sänger in Erscheinung. „Wenn Gustav Peter Wöhler auf der Bühne steht, ist er eine echte Granate!“, freut sich Falk Herzog. Jazz-Sänger Tom Gaebel präsentiert seine Best-Of-Show – und kehrt damit nach einem Auftritt bei der Landesgartenschau 2016 erstmals nach Eutin zurück. Auch die Eröffnungsfeier am 28. Juni werde Gaebel moderieren, so Herzog.

A-cappella-Fans kommen 2024 in Eutin auf ihre Kosten: Die Nachfolgeband der bekannten „Wise Guys“, die Formation „Alte Bekannte“ tritt bei den Festspielen auf: „Das ist einfach gute Laune“, findet Anna-Luise Hoffmann. Neben Gustav Peter Wöhler kommt mit Yvonne Catterfeld noch eine zweite singende Fernseh-Persönlichkeit in den Schlossgarten. Seit 2022 spielt die Sängerin und Schauspielerin eine Acoustic-Tour mit ihren Best-Of-Hits aus 20 Jahren Bühnenkarriere.

Den Abschluss der Festspiele bilden zwei Gala-Abende unter dem Titel „Viva la Musica“ am 7. und 8. September 2024. Für diese kehrt dann Hilary Griffiths doch wieder zurück auf die Bühne – wenn auch eben auf eine neue.

5. Juli bis 8. September 2024

www.eutiner-festspiele.de