Musikalische Sternstunden für Genießer! Eutin lockt mit malerischer Einbettung in die Hügellandschaft der Holsteinischen Schweiz. Die kleine Kulturstadt bezaubert durch ihre Lage inmitten von Wäldern und Seen – und fasziniert mit ihrer Nähe zu den Stränden der Ostsee.

Eine derartige landschaftliche Position ist an sich schon ein Fest. Kein Wunder, dass die Eutiner Festspiele zu den beliebtesten Freilichtveranstaltungen des Landes gehören. Seit ihrem Debüt 1951 zogen die Festspiele über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann.

Musikalische Sternstunden – Highlights am deutschen Open-Air-Himmel

Die Festspielsaison 2025 verspricht musikalische Superlative – Schleswig-Holsteins schönste Freilichtbühne glänzt mit zwei Megakompositionen: Mozarts Die Zauberflöte und Bernsteins West Side Story. Mit diesen Highlights wird Eutin auch in der kommenden Saison zum Treffpunkt musikbegeisterter Gourmets.

Bezaubern das Publikum: Die Zauberflöte und West Side Story

Ob bei der Mozart-Oper Die Zauberflöte oder beim Bernstein-Musical West Side Story – so viel verraten die Festspiel-Maestri schon heute: Die Solistinnen und Solisten werden betörend, die Bühnenbilder bahnbrechend. Mozart-Begeisterte freuen sich auf die Arie der Königin der Nacht – „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ –, die bekanntlich als eines der am schwierigsten zu singenden Stücke der Welt gilt. Welch ein Glück muss es sein, eine der am meisten gespielten Opern im deutschsprachigen Raum unter freiem Himmel zu erleben?

Ein musikalisches Zauberkunstwerk ist auch West Side Story: Die moderne Version von William Shakespeares Romeo und Julia wurde als Musical zu einem Welthit – auch durch die Verfilmung mit Natalie Wood und Richard Beymer, die zehn Oscars erhielt.

Bis hin zum Galaabend

Berühmt sind die Festspiele nicht nur für ihre musikalischen Blockbuster Oper und Musical, sondern auch für ihre exklusive Auswahl an Konzerten, Ensembles und Orchestern. In der aktuellen Saison gibt es ein besonderes Debüt, ein Best-of prominenter Musicals: From Broadway to West End. Die inzwischen legendären Harmonien von Orchestra on the Rocks lassen das Publikum wieder mitschwingen – und mit dem Galaabend Viva la Musica erleben die Festspielgäste auch 2025 wieder ihr so geliebtes glanzvolles Finale.

Die neue Seebühne – weil Exzellenz Spielraum braucht

Sie gilt schon jetzt als kleines Meisterwerk: die von Professor Holger Moths entworfene, 2024 eingeweihte Seebühne. Sie bietet rund 500 Quadratmeter, drei Ebenen, 1945 Plätze, einen komfortablen Orchestergraben und modernste Bühnen- wie Lichttechnik. Kurz: Sie eröffnet den entsprechenden Raum für die musikalische Exzellenz der Festspiele.

4. Juli bis 14. September 2025

www.eutiner-festspiele.de