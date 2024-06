Noch ausdrücklicher als sonst sind die Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr aufgefordert, ihre Kreativität in Hitzacker auszuleben. Das Festival lädt Kammermusikgrößen und insgesamt acht junge Nachwuchsquartette ein, ihre eigenen Ideen mitzubringen mit Programmen, die ihnen selbst besonders wichtig sind und die sie am besten charakterisieren. „Themen.Los!“ ist das Motto: freestyle, ohne Vorgaben und visionär.