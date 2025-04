In diesem Jahr feiert Deutschlands ältestes Kammermusikfestival die 80. Ausgabe! Und auch diese verspricht wieder erstklassige Kammermusik, Klassikstars und spannenden Nachwuchs. „Tradition ist Innovation“ ist seit jeher in der DNA des Festivals und der Untertitel der 80. Ausgabe.

Festivalintendant Oliver Wille gibt mit seinem Kuss Quartett zur Eröffnung ein „Quartetto Teatrale“ über die großen Gefühle in der Musik, vom Frühbarock bis zu Verdis Streichquartett, einer „Oper“ für vier Instrumentalisten. Die Komponistin Sara Glojnarić kreiert in ihrem Werk für das Kuss Quartett und die Sängerin Sarah Maria Sun völlig neue Höreindrücke mit Kopfhörern und DigitAize-Technik: Tradition wird zu Innovation. Und Tradition wandelt sich auch durch die Zusammenarbeit mehrerer Generationen. Die Älteren geben ihr Wissen weiter und profitieren vom Ansatz der Jüngeren.

Daher setzt sich die 2024 begonnene Debütreihe fort, diesmal mit jungen Pianistinnen und Pianisten, und es geht um Austausch. Martha Argerich spielt mit Anton Gerzenberg, Elisabeth Leonskaja, die wie die „Sommerlichen“ ihren 80er feiert, tritt mit Mihály Berecz auf, der Liedbegleiter Helmut Deutsch – auch er wird 80 – kommt mit seinem ehemaligen Schüler Jan Philipp Schulze, und beide begleiten junge Sängerinnen und Sänger in einem dreistündigen Liedmarathon. Götz Alsmann beleuchtet kenntnisreich und humorvoll eine andere Musiktradition, wenn er mit seiner Ukulele durch „100 Jahre Schlagergeschichte“ reist.

Katharine Mehrling singt Kurt Weill, Gershwin und Satie in „In 80 Minuten von Berlin nach New York“, und der Cellist Giovanni Sollima verbindet Bach, Traditionals, Jimi Hendrix und eigene Werke. In den Pianistinnen- und Pianistendebüts ist Nachwuchs zu erleben, der unter anderem in Leeds, beim Van-Cliburn- oder beim Busoni-Wettbewerb gewonnen hat: Roman Fediurko, Jae Hong Park, Anna Geniushene, Aleksandra Świgut und Khanh Nhi Luong. Viktor Soos (Klavierwettbewerb Bremen) tritt mit dem Hamburger Kammerballett auf, und es spielen das Amelio Trio (ARD-Wettbewerb) und das Viatores Quartet mit seiner Geigerin Louisa Staples (Joseph-Joachim-Wettbewerb).

Zur 80. Ausgabe der „Sommerlichen“ kommt auch die ehemalige Festivalintendantin Carolin Widmann und mit Midori eine weitere Geigerin von Weltruhm – ihr erster Auftritt im schmucken Fachwerkstädtchen. Und in diesem ist das „Forum Nachhaltigkeit“ seit vielen Jahren Teil des Festivals: Ein Konzert des Ensembles musica assoluta beleuchtet unseren Umgang mit der Natur: „The ocean is a noisy place“, das sich um die Klänge des Meeres dreht.

26. Juli bis 3. August 2025

www.musiktage-hitzacker.de