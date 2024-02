Das Aargauer Kunsthaus ist eine offene Plattform für die Kunst in der Schweiz. Im Austausch mit dem Publikum schafft das Haus einen Raum für intellektuelle und emotionale Erfahrungen. Das Aargauer Kunsthaus versteht sich als inspirierender Ort des Entdeckens, des Forschens, des Dialogs und des Genusses.

Die umfassende Präsentation lenkt den Blick auf eine facettenreiche Künstlerpersönlichkeit, deren Werk zu den Höhepunkten in der Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählt. Die in Co-Kuration mit dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft realisierte Ausstellung thematisiert entlang der Achsen „Freiheit” und „Auftrag” das Verhältnis von freiem Schaffen und Auftragskunst und legt das Spannungsfeld offen, in dem sich Augusto Giacometti (1877–1947) als Künstler und Kulturpolitiker zeitlebens produktiv bewegte.

27. Januar bis 20. Mai 2024

www.aargauerkunsthaus.ch