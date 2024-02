Sammlung 24. Kunst aus der Schweiz vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart! Eine Sammlung aus über 20 000 Werken ist ein lebendiger, sich stets wandelnder Organismus: Sie wird ausgestellt und eingelagert, konserviert und restauriert sowie stetig erweitert, neu kombiniert und vermittelt. Das Aargauer Kunsthaus zeigt jedes Jahr eine andere Auswahl an Sammlungswerken im Ober- und Untergeschoss. Schlüsselwerke, Neuzugänge und selten oder noch nie ausgestellte Arbeiten treten miteinander zu den Themen Berge, Natur und Landschaften in einen abwechslungsreichen Dialog.

16. Januar bis 27. Oktober 2024

www.aargauerkunsthaus.ch