Deine Phantasie schenkt Dir ein Land, das ABENTEUERLAND! Hand in Hand mit PUR findet Wunderbares zusammen: 30 Pop-Hymnen wie Ich lieb‘ Dich, Ein graues Haar, Lena, Drachen sollen fliegen, Funkelperlenaugen und natürlich Abenteuerland verschmelzen mit der einzigartigen Magie des Musicals. So entsteht mit ABENTEUERLAND – Das Musical mit den Hits von PUR ein neues, emotionales Live-Erlebnis für Musical-Liebhaber, PUR-Fans – und alle, die es werden wollen. Ab Oktober 2023 exklusiv im Capitol Theater Düsseldorf.

„Ich bin tief bewegt, die PUR-Songs in neuen, zum Teil vielstimmigen Arrangements zu hören. Das klingt einfach wunderschön. Sie sind hervorragend in die bisherige Handlung eingebettet, ich musste lachen und auch weinen. Das Kreativteam des Musicals arbeitet mit so viel Hingabe, Sensibilität und künstlerischem Können mit den Songs und meinen Texten – jeder kann sich in diesem Musical wiederfinden. Ich gehe mit viel Neugier und großer Freude auf diese Reise ins Musical-ABENTEUERLAND. Und ich bin sehr stolz ein Teil davon zu sein und mitzuerleben zu dürfen, wie ein neues, spannendes Kapitel in der PUR-Geschichte aufgeschlagen wird!“

HARTMUT ENGLER



Mitten ins Leben, mitten ins Herz

ABENTEUERLAND – Das Musical mit den Hits von PUR nimmt Euch mit auf eine herzerwärmende Reise – mitten ins Leben. Willkommen bei den „Schirmers“! Hier leben drei Generationen unter einem Dach. Da kann es schon mal turbulent zugehen, oft heiter, manchmal laut. Hin und wieder ist es auch kompliziert. Mit den großen und kleinen Sorgen jedes Einzelnen. Mit Freundschaften und Enttäuschungen, mit einer neuen großen Liebe. Wie gelingt der Aufbruch ins Abenteuerland? Willst Du weg, willst Du raus, willst Du „wünsch Dir was“? Die „Schirmers“ zeigen es Dir! Und dabei geht es der Familie wie Millionen anderen Menschen auch: Manchmal braucht es ein unerwartetes Ereignis, um aufzuwachen…

Mit ihren berührenden Songs trifft die erfolgreichste deutsche Pop-Band PUR ihre Fans mitten ins Herz. Erlebt mit ABENTEUERLAND – Das Musical mit den Hits von PUR eine emotionale Reise durch die Abenteuer des Alltags, die die Liebe und das Leben feiert. Kommt mit…

10. Oktober 2023 bis 10. März 2024

www.abenteuerland-musical.com