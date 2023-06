Der legendäre Knabenchor aus Dresden gastiert in der Abteikirche Maria Laach.

Die große Tradition des sächsischen Reformationsgesangs trifft auf den rheinischen Katholizismus in einem Kirchenraum von zeitloser Größe – ein Ereignis. Unter Kreuzkantor Martin Lehmann setzt der Traditionschor derzeit zu neuen Höhenflügen an. Nach zehn Jahren am Pult des Windsbacher Knabenchors kehrte der ehemalige „Kruxianer“ 2022 zu „seinem“ Chor zurück. Im Programm treffen die sächsischen Musikheiligen Schütz und Bach auf Mendelssohn und die Moderne. Dabei lösen sich die Knaben aus Dresden mit der jungen Geigerin Louisa Staples aus England ab, die Bach- Solowerke als Intermezzi spielt.

7. Juli 2023

tickets.vibus.de