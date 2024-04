Die Academia Vocalis bietet ein großartiges Podium für junge, aufstrebende Künstler in den Sparten Oper, Operette, Lied, Oratorium, Jazz, Latin Jazz und Gospel. Meisterkurse bringen talentierten Nachwuchssängern einen künstlerischen Erfahrungsschatz näher. Die Ergebnisse, ein Ohrenschmaus der Extraklasse.

Auch in diesem 36. Jahr war man wieder bemüht, Referenten von Weltrang nach Kufstein und Wörgl zu holen und alle sagten gerne zu. So können in diesem Jahr Univ.-Prof. Karlheinz HANSER, Dekan mdw Wien mit gleich zwei Meisterkursen, Univ.-Prof. Tobias Truniger mit der dazugehörigen Operninterpretation, Univ.- Prof. Christoph Prégardien, der zum zweiten Mal nach Tirol kommt und Univ.- Prof. Olaf Bär als Novität im Reigen der Meisterkursreihe im Tiroler Unterland begrüßt werden.

Als Novität wird es einige Lieder- und Arienabende mit ausgezeichneten Absolventen der Academia Vocalis geben, neben dem schon etablierten und großartigen Preisträgerkonzert mit dem ausgezeichneten, jungen Preisträger des letzten Jahres Michael Nagl, Bassbariton.

Unter schwierigsten Bedingungen wurden die „Internationalen Meisterkurse für Gesang“ in Wörgl, Academia Vocalis, vor nunmehr 36 Jahren gegründet. Nicht nur Opern, Lied & Oratorium Meisterkurse sondern auch Gospel-Jazz-Rapso-Workshops, Musical, Operette, Volksmusik-Schwerpunkt-Abende und vor allem Kurse für Kinder & Jugendliche, die sich heuer wieder nach dem Sensationserfolg vor 7 Jahren – der Kinderoper „Max & Moritz – sieben lustige Streiche” und dem großen Erfolg des weihnachtlichen Singspiels 2018: „Stille Nacht – Vom Friedenslied zum Kaufhaushit“, sowie, dem – im letzten Jahr produzierten Singspiel – frei nach dem Wörgler Freigeldexperiment mit dem Titel „Als das Geld Laufen lernte“, noch immer großer Beliebtheit erfreuen.

Teilnehmer aus Nah und Fern, wie zum Beispiel im Vorjahr, wo Kursteilnehmer aus Österreich und den Nachbarländern wie Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Schweiz, Kroatien, Slowenien, Montenegro, Belgien aber auch aus China, Japan, Mongolei, Korea, Russland, Kolumbien, Kanada (von 17 verschiedenen Nationen aus 4 Kontinenten!), teilweise sogar extra dazu anreisten, bilden eine bunte Mischung an Kulturen und Mentalitäten, weshalb reger geistiger Austausch stattfinden kann, von dem schlussendlich alle profitieren.

36. Sommerakademie, Meisterkurse

27. Juni bis 29. August 2024

Konzerte 2024

Volksmusikabend Pur & G’spritzt

Katrin & Werner Unterlechner

27. Juni 2024, Strandbad Kirchbichl

Volksmusikabend Pur & G’spritzt

Katrin & Werner Unterlechner

4. Juli 2024, Kulturquartier Kufstein

Abschlussnachmittag des

Kinder- & Jugend Opernworkshops

12. Juli 2024, Saal der Landesmusikschule Wörgl, Eintritt frei

Lieder & Arienabend

Thomas Essl, Bariton

Klavier: Andrea Marie Baiocchi, HfM Würzburg

2. August 2024, Konzertsaal der Landesmusikschule Kufstein

Lieder- & Arienabend

Sängerinnen und Sänger der Academia Vocalis

Klavier: Andrea Marie Baiocchi, HFM Würzburg

Klavier: Jonathan Ware, HfM Hanns Eisler, Berlin

4. und 14. August 2024, Konzertsaal der Landesmusikschule Kufstein

Liederabend mit Rory Green

Klavier: Jonathan Ware, HfM Hanns Eisler, Berlin

9. August 2024, Konzertsaal der Landesmusikschule Kufstein

Oper, Lied & Oratorium

Leitung: Univ. – Prof. Christoph Prégardien, HfM Köln

Klavier: Christoph Schnackertz, HfM Köln

23. August 2024

Deutsches Lied

Leitung: Univ.- Prof. Olaf Bär, HfM Dresden

Klavier: Eric Schneider, HfM UdK Berlin

29. August 2024

www.academia-vocalis.com