Wenn der Advent ins Land zieht und die Vorfreude auf Weihnachten spürbar wird, verwandelt sich die Friedensburg Schlaining in einen ganz besonderen Ort. Zwischen jahrhundertealten Mauern, funkelnden Lichtern und zauberhaften Begegnungen erwartet Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvolles Programm, das Kultur, Geschichte und weihnachtliche Magie miteinander verbindet.

Ab 26. November 2026 öffnet erstmals das „Winterwunder Burg Schlaining – Das leuchtende Burgmärchen“ seine Tore. Hunderte Lichtskulpturen, magische Laserprojektionen und stimmungsvolle Dekorationen lassen die historischen Innenhöfe in einem völlig neuen Glanz erstrahlen. Zauberwesen, Ritter und märchenhafte Figuren begleiten Groß und Klein durch die winterliche Burgwelt. Neben besonderen Fotopoints und weihnachtlicher Musik sorgen regionale Köstlichkeiten für Genussmomente. Auch für Kinder gibt es viel zu entdecken: Eine kreative Burgwerkstatt, ein Erlebniskino, eine virtuelle Schneeballschlacht und weitere Überraschungen machen den Besuch zu einem unvergesslichen Familienerlebnis. Ein besonderes Highlight ist der „Geheime Turm“, der nach zahlreichen Stufen mit einem beeindruckenden Ausblick belohnt.

Doch die Friedensburg ist weit mehr als eine märchenhafte Adventkulisse. Sie ist ein lebendiger Ort der Begegnung mit Geschichte und Kultur. Die ständigen Ausstellungen laden dazu ein, tief in die Vergangenheit des Burgenlandes einzutauchen. Die Ausstellung „Burggeschichte“ erzählt von der bewegten Vergangenheit der Friedensburg, während „Burgenland ab 1921“ die Entwicklung des jüngsten österreichischen Bundeslandes beleuchtet. „Dunkle Zeiten – Von Tätern und Gerechten“ widmet sich einem besonders wichtigen Kapitel der Geschichte. Ergänzt wird das Angebot durch „Spurensuche. Fragmente jüdischen Lebens im Burgenland“, die jüdische Geschichte und Kultur sichtbar macht.

Auch die aktuellen Sonderausstellungen bieten spannende Einblicke: „80 Jahre Rotes Kreuz Burgenland“ zeichnet bis 31. Dezember 2026 die Geschichte und Entwicklung der Hilfsorganisation nach. Die Ausstellung „Blech mit Herz“ widmet sich der burgenländischen Blasmusik, ihrer Tradition und ihrer Bedeutung für das gesellschaftliche Miteinander. Eine besondere Führung am 19. November 2026 lädt dazu ein, diese musikalische Welt näher kennenzulernen.

Ergänzt wird das Kulturprogramm durch spannende Burgführungen für Erwachsene und kindgerechte Entdeckungstouren, bei denen kleine Besucherinnen und Besucher die Welt der Ritter und die Geheimnisse der Burg kennenlernen können. Auch musikalische und literarische Höhepunkte, darunter „The Flying Pickets – A cappella Christmas“ und eine Lesung mit Thomas Brezina, bereichern das Veranstaltungsangebot.

Ein Ausflug, der verbindet: Das Winterwunder auf Burg Schlaining ist mehr als ein Adventmarkt. Es ist eine Einladung, gemeinsam besondere Momente zu erleben, Neues zu entdecken und sich von der Magie der Weihnachtszeit verzaubern zu lassen. Und wer seinen Besuch mit einem Rundgang durch die Ausstellungen verbindet, erlebt Geschichte und Gegenwart an einem Ort.

www.friedensburg.at