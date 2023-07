Ab Herbst 2023 geht die Ausstellung der Kunstsammlungen History Tales. Fakt und Fiktion im Historienbild der Darstellung von Geschichte und deren Erzählungen in Bezug auf Identität und Nation nach. Wie stellen sich Aufstieg und Fall von Zivilisationen dar, wie wird die Hybris des Menschen allegorisiert? Und welche medialen Transformationen durchlaufen die Darstellungen von Mythen, Helden/Herrschern und einschneidenden historischen Ereignissen seit dem 19. Jahrhundert bis heute mit der Erfindung von Fotografie und Film?

Das Historienbild wird in der Ausstellung mit Blick auf die historischen Sammlungen der Akademie – Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, Glyptothek – sowie auf prominente Leihgaben aus Museen einerseits und Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler andererseits untersucht. Dabei wird das Vermögen dieser Bildgattung und ihrer massenmedialen Abwandlungen, zwischen Fakt und Fiktion zu changieren und Historizität selbst zum Bildgegenstand zu machen, aus heutiger Perspektive betrachtet. Die Ausstellung gestaltet sich als Parcours durch die Jahrhunderte und nimmt ihren Ausgangspunkt in der Vorstellung vom Goldenen und Eisernen Zeitalter. Sie führt über mythische Darstellungen der Figur der Jungfrau im Dienste des nation-building bis zu Helden und Herrschern, denen Anti-Helden und Parodien im Medium der Pressegrafik des 19. Jahrhunderts gegenübergestellt werden. Die Französische Revolution samt ihren Nachwirkungen wird neben der Wiener Akademie mit ihren Exponenten Füger und Nachfolge, die das Historienbild heroischer Prägung um 1800 nochmals aufleben ließen, betrachtet. Aber auch Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche und ihre Rezeption am Ende des 18. Jahrhunderts zählen zur Historie. Das Genre der Schlachtendarstellung und deren eher fiktive als faktische „Ereignismalerei“ vom 16. bis ins 21. Jahrhundert wird ebenso thematisiert wie die literarische, intermediale Bearbeitung von Holocaust, Zweitem Weltkrieg oder den Kriegen im Libanon und Afghanistan. Dabei stellt sich die Frage nach Faktizität und Authentizität der Fotografie sowie den ästhetischen und ideologischen Anforderungen, die im 19. Jahrhundert an das neue Medium der Wirklichkeitsdarstellung herangetragen wurden. Schließlich mündet die Ausstellung im „Inferno“ des Boschraums mit seinen Darstellungen des Jüngsten Gerichts, Dantes Göttlicher Komödie und dem Herz der Finsternis von Joseph Conrad.

„Wenn allerorts von „Zeitenwende“ die Rede ist und neue Nationalismen und Kriege ein europäisches und internationales politisches Gefüge zu zerreißen drohen, gilt es, das Geschichtsverständnis in Bildnissen zu be- und hinterfragen und gleichzeitig zu analysieren, wie Mythen und historische Ereignisse immer auch Interpretationen unterliegen, die von der Zeit bestimmt sind, in der sie „re-visited“ werden. History Tales erzählt von diesen Revisionsbewegungen in der Interpretation von Historienbildern, durch die Bilder der Vergangenheit zu verklausulierten Kommentaren der Gegenwart werden können,“ so die Kuratorin der Ausstellung und Direktorin der Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien, Sabine Folie.

Künstlerinnen und Künstler / Schriftstellerinnen und Schriftsteller / Filmemacherinnen und Filmemacher / Forscherinnen und Forscher/ Illustratorinnen und Illustratoren:

Josef Abel, Lawrence Alma-Tadema, Hieronymus Bosch, Jacques Callot, Daniel Chodowiecki, Lucas Cranach d. Ä., Luca Giordano, Jakob Philipp Hackert, Sir William Hamilton, Theophil von Hansen, Joseph Anton Koch, Johann Peter Krafft, Heinrich Friedrich Füger, Hans Makart, Édouard Manet, Adolph Menzel, Hubert Robert, Salvator Rosa, Peter Paul Rubens, Francesco Solimena, Giovanni Battista Tiepolo, Paul Troger, Charles André Vanloo, Tiziano Vecellio, Jacques Antoine Volaire, Michael Wutky sowie zeitgenössische Positionen, unter anderem Eleanor Antin, John Berger, Marcel Broodthaers, Danica Dakić, Harun Farocki, Omer Fast, John Murphy, W. G. Sebald, Ana Torfs, Akram Zaatari.

27. September 2023 bis 26. Mai 2024

www.kunstsammlungenakademie.at