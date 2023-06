Die altonale ist Norddeutschlands umfassendste und vielseitigste Kulturveranstaltung. Sie versteht sich als Festival der kulturellen Vielfalt, das interdisziplinär und partizipativ ausgerichtet ist. Mehrere hundert Einzelveranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Theater, Film, Musik, Literatur und Jugend finden jedes Jahr während der 17 Festivaltage im Frühsommer statt. Dabei sucht die altonale immer nach neuen ungewöhnlichen Orten für ihr Programm.

Ein fester Bestandteil der altonale ist das Festivalzentrum auf dem Platz der Republik. Hier erwartet die Besucher über zwei Wochen lang ein aktuelles Programm aus allen altonale Kultursparten. Weitere Highlights: Der altonale Flohmarkt rund um den Park, der Kunstmarkt auf der Christianswiese, die Infomelle Buntes Altona und das Straßenkunstfestival STAMP, das klassischer Weise am letzten Festivalwochenende zeitgleich mit dem altonale Straßenfest gefeiert wird.

Am Freitagabend, dem Eröffnungsabend, beginnt das Programm unter anderem mit der dänischen Folk-Roots-Künstlerin Kajsa Vala (19 Uhr) und der Eröffnungsparty mit Bridget Fogle & Soulisten (21 Uhr) auf der Bühne am Festivalzentrum. Das Festivalzentrum befindet sich auf dem Platz der Republik. Vom 17. Juni bis zum 3. Juli wird hier jeweils unter der Woche und an den Wochenenden Programm geboten. Darüber hinaus gibt es viele weitere Veranstaltungsorte in Altona.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bis zum 3. Juli sind über 200 Veranstaltungen im Rahmen der altonale erlebbar. Auf dem Programm der kunst altonale sowie der theater altonale steht zum Beispiel die Performance mit Bildern und Texten von „[NOT] AT HOME: Nachts schaukeln die Riesenkinder“. Die Werke von Simone Henneken zeigen Illustrationen von geheimen Orten und Sehnsüchten Jugendlicher. Für „Kunst im Schaufenster“ stellen Kulturschaffende ihre Arbeiten in Schaufenstern aus. Es gibt auch geführte Rundgänge zu der Veranstaltung. Auf der theater altonale wird mit „Intervisions #11 – frei sein“ ein performativer Spaziergang durch den Stadtraum angeboten, der sich tagesaktuell und multiperspektivisch der Frage widmet, was Freiheit sein kann.

Die literatur altonale holt auch in diesem Jahr wieder das Format book.beat zurück, das sowohl Literatur als auch Musik auf die Bühne bringt. Im Thalia in der Gaußstraße sind die Literaturschaffenden Jasmin Schreiber, Laura Cwiertnia und David Friedrich zu Gast, für die Musik sorgt „klebe“, das Soloprogramm der Singer-Songwriterin Liza Ohm. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem „Literatur Ahoi“ auf dem Fahrgastschiff MS Commodore oder die „Nacht der jungen Lyrik“.

Und natürlich wird es auf der altonale auch musikalisch. Auf dem Programm der musik altonale stehen unter anderem Volkan, Baydar, Bernadette la Hengst, Roni Dot, Leo in the Lioncage und viele mehr. Auch das Programm der film altonale ist vielfältig. Gezeigt werden unter anderem „Genderation” oder „Drachenfutter” als Open Air Kino auf dem Platz der Republik. In der Christianskirche am Klopstockplatz wird zum Beispiel die „Kurzfilmnacht: Innere Freiheit” veranstaltet.

Die Idee hinter der altonale ist es, die Vielfalt und Stadtkultur Altonas zu zeigen, eine offene Atmosphäre zu schaffen und mithilfe eines künstlerischen und kulturellen Austauschs vielfältige Impulse zu setzen.

16. Juni bis 2. Juli 2023

www.altonale.de