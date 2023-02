Das Kwaku Summer Festival findet einmal jährlich im Stadtbezirk Zuidoost von Amsterdam statt und ist die größte multikulturelle Veranstaltung dieser Art in den Niederlanden.

1975 begann das Sommer-Festival als Fußballturnier für die Bewohner des Bezirkes „Zuidoost“ (Südost) von der damaligen Stiftung „Stichting Jongeren Centrum Kwakoe“. Die Fußballspiele wurden auf dem Sportplatz des heutigen „Bijlmerplein“ gehalten und finden seit 1983 im „Bijlmerpark“ statt. Im Laufe der Jahre breitete sich das Fest aus mit Musik, Tanz, Verkaufsständen mit Essenswaren, mit Film und auch mit Literatur und Kunst. Festteilnehmer waren am Anfang hauptsächlich Surinamer sowie von den Antillen und aus einigen afrikanischen Ländern, die in den Niederlanden beheimatet sind. In den letzten Jahren nahmen zunehmend auch Besucher aus anderen Kulturen an dem Fest teil.

Das Thema des Kwaku Festivals war 2010 The Celebrationyear, um mit der Kultur und den tropischen Gerichten von Suriname Bekanntschaft zu machen. Zudem war es das fünfunddreißigste Kwakoe-Festival, bei dem 350.000 Besucher erwartet wurden. Für Kinder wurde ein speziales Programm veranstaltet, das „Kinderdorp“ (Kinderdorf).

Für das Festival waren verschiedene Veranstaltungen organisiert: „De mainstage“, Tanzworkshop, Livemusik und Disc Jockeys. „De Culturestage“, ebenfalls mit Musik, Tanz und Gesang. „De Beauty Lounge“ für Massage und anderes, für Tätowierungen oder um ein Party-Outfit auszusuchen. Außerdem fand zum ersten Male in 35 Jahren das „Kwakoe Business Meeting 2010“ statt im „Bijlmerpark“, ein Treffen für kleine neue Unternehmer zum Kennenlernen.

Die Besucheranzahl stieg im Laufe der Jahre auf fast 500.000 und das Fest gilt als das „größte mulikulturelle Festival in Europa“. Die Festivalaktivitäten für das Jahr 2023 finden Sie hier:

kwakufestival.nl

Das Kwaku SUMMER FESTIVAL findet heuer vom

15. Juli bis 6. August 2023 statt