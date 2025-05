Im Jahr 1925 zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau – und schrieb Designgeschichte. In nur sieben Jahren wurde die Stadt zum Zentrum der Moderne: visionäre Architektur, neue Gestaltungsideen und ein Geist des Aufbruchs prägten diese Zeit. Auch heute sind noch über 300 Originalbauten erlebbar – darunter das weltberühmte Bauhausgebäude, die Meisterhäuser und die Laubenganghäuser die mit dem UNESCO-Welterbetitel ausgezeichnet sind.

2025 und 2026 feiert Dessau den 100. Jahrestag dieses Umzugs mit Ausstellungen, künstlerischen Formaten, Konferenzen und Festakten. Entdecken Sie, wie die Vision des Bauhaus Wirklichkeit wurde – und feiern Sie mit uns eine Jahrhundertlegende. Unter dem Titel „An die Substanz” stehen Materialien der Moderne und Gegenwart im Fokus von zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen im Bauhaus Museum Dessau, im historischen Werkstattflügel und an verschiedenen Orten in der Stadt. Hier die Highlights 2025:

Jubiläumseröffnung Festival An die Substanz. Bauhaus Dessau 100

Das öffentliche Rahmenprogramm der Jubiläumseröffnung beginnt am 5. September 2025 im Bauhausgebäude. Zum feierlichen Auftakt übersetzen international tätige Künstlerinnen und Künstler die historischen Materialtänze von Oskar Schlemmer, die mit dem performativen Potenzial von Werkstoffen experimentierten, in die Gegenwart. Auf der historischen Bauhausbühne werden Interpretationen von Isabell Schad, Joanna Tischkau und Mike Dele Dittrich Frydetzki uraufgeführt. Der italienische Komponist und Musiker Piero Mottola bringt mit Voices of Bauhaus ein komplexes Stimmenorchester zur Uraufführung. Es wirken mit: die Solistin Marina Drobyshevskaya, der Bariton Alexander Argirov und der Extra-Chor des Anhaltischen Theaters unter Leitung von Sebastian Kennerknecht.

Am Samstag und Sonntag werden die Jubiläumsfeierlichkeiten in den Tierpark Dessau verlegt, wo die Stiftung Bauhaus Dessau und das Anhaltische Theater gemeinsam feiern. Das Abendprogramm beginnt mit einem Konzert des Anhaltischen Theaters Dessau und hat noch einiges mehr zu bieten. Freuen Sie sich auf ein buntes Bauhaus-Programm.

Ein Highlight des Wochenendes sind die Konzerte der Reihe Pop Around @ Bauhaus von zdf/3sat. Am Samstag und Sonntag finden insgesamt vier Konzerte mit internationalen Künstler*innen statt, im intimen Rahmen des Bauhaus Museums Dessau. Am Samstag, den 6. September werden die Konzerte live übertragen.

Erweitert wird der große Jubiläumsauftakt mit verschiedenen Vermittlungsangeboten, darunter Sonderführungen zu den Materialien des Bauhauses und kreative Workshops zum Mitmachen und Ausprobieren.

4. bis 7. September 2025



Unsichtbares Bauhaus Dessau

Digitaler Rundgang

1925 zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau. Doch wo lebten, arbeiteten und feierten Lehrende und Studierende in den ersten Monaten? Welchen Einfluss hatte die Stadt Dessau auf das Bauhaus und sein Wirken? Und wo ging Paul Klee spazieren, um sich für seine Malerei zu inspirieren?

Der digitale Rundgang „Unsichtbares Bauhaus Dessau” erkundet heute überwiegend nicht mehr sichtbare Orte, die eng mit der Ankunftszeit der Bauhäuslerinnen und Bauhäusler 1925/26 in Dessau verbunden sind, als Bauhausgebäude und Meisterhäuser noch nicht existierten. Ein separater Spaziergang durch das Georgium folgt den Spuren von Paul Klee. Nutzerinnen und Nutzer können die Videos an den entsprechenden Orten über QR-Codes abrufen und auf ihrem Smartphone ansehen. Auf der Website der Stiftung Bauhaus Dessau und analog weist eine Karte den Weg durch die Stadt zu den einzelnen Orten.

26. September 2025 bis fortlaufend

Nitro | Silber | Licht

Avantgardefilm im Bauhaus Museum

Im Rahmen der Filmreihe „Filmende Bauhäuslerinnen“ und in Kooperation mit der Kunsthalle Dessau + KIEZ Programmkino

Nach neusten Forschungen haben 29 Bauhäuslerinnen zirka 150 Filme gedreht. Die Filmreihe zeigt eine Auswahl mit dem Fokus „Does Gender Matter?“ und „Materialien der Moderne im Film“. Im Bauhaus Museum steht am 6.11.2025 die experimentelle Filmkunst unter dem Titel Nitro |Silber | Licht im Mittelpunkt. Wichtig werden projiziertes Licht, Material-Körnigkeit, chemische Entwicklung und Einkratzungen in den Filmträger.

22. Oktober bis 12. November 2025



Bakelit | Glasur | Farbe

Ausstellung im Bauhaus Museum Dessau

Im Bauhaus Museum Dessau, inmitten der Sammlungsausstellung, werden wichtige Schenkungen aus dem Zeitraum 2019 bis 2025 an das Bauhaus Dessau gezeigt, etwa Werke von Christian Dell (Matthias Mynett), Friedrich Engemann (Christine Engemann) oder Gunta Stölzl (Ariel Aloni). In einer Gesprächsreihe mit den Schenkenden, häufig Kinder bzw. Enkelkinder der Bauhäuslerinnen und Bauhäusler, werden biografische Hintergründe sichtbar und die Beweggründe erläutert, warum diese Werke an die Stiftung Bauhaus Dessau übergeben wurden.

4. Dezember 2025 bis 31. Januar 2027

https://bauhaus-dessau.de/an-die-substanz/