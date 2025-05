Andrea K. Schlehwein + NETZWERK AKS ist ein preisgekröntes internationales Künstlerkollektiv international anerkannter Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt – die alle einen nomadischen Lebensstil führen, ihre einzigartige Herangehensweise an Handwerk und Kunst erforschen und kreative Visionen im weiten Feld der Kunst der Gegenwart verwirklichen. Das Kollektiv kreiert durchschnittlich 2-3 abendfüllende Tanzproduktionen pro Jahr sowie mehrere kleinere Formate, die meist im ART SPACE stift millstatt in Österreich uraufgeführt und später auf internationalen Festivals und in renommierten Kunsthäusern weltweit präsentiert werden.

Andrea K. Schlehwein + NETZWERK AKS zeichnet sich durch Mehrsprachigkeit aus, lebt zeitgenössische Werte und vorurteilsfreie Internationalität. Kaum eine der hier agierenden Künstlerinnen und Künstler aus 19 verschiedenen Staaten, lebt an dem Ort ihrer Geburt, im Land ihrer Nationalität. Ihr nomadisches Leben prägt ein besonderes Bewusstsein im Umgang mit Grenzen in der Kunst, im Denken, im multikulturellen Verständnis und einem dialogorientierten Miteinander, das den Diskurs nicht ausschließt, sondern explizit willkommen heißt. Während das Label derzeit im ART SPACE stift millstatt in Kärnten, Österreich arbeitet, können seine Mitglieder überall auf der Welt zusammenkommen, um für NETZWERK AKS Projekte zu recherchieren, zu diskutieren, Ideen zu proben und Produktionen zur Aufführung zu bringen.

Unter dem Label Contemporary Art Projects realisiert Andrea K. Schlehwein – immer in aufregenden, international besetzten Teams – Produktionen aller Art. Ihre Range umfasst Tanzproduktionen ebenso wie visuelle Textprojekte, sie konzipiert Ausstellungen, initiiert und delegiert Kunstprojekte, fördert in den AIR Tanzkünstlerinnen und Tanzkünstler, öffnet professionelle Tanztrainings für die Öffentlichkeit und einiges andere mehr.

…while we are here | dokler smo tukaj…

while we are here ist ein offizieller Kärntenbeitrag für die Europäische Kulturhauptstadt Nova Gorica-Gorizia

4. Juni 2025, Ingeborg Bachmann Kuppel

Performances in Kärnten:

7. Juni 2025, kunstwerk krastal . Opening Peter Dörflinger

11., 13. und 14. Juni 2025 , ART SPACE stift millstatt

www.kulturstiftung.at/aktuell/ingeborg-bachmann-kulturhauptstadt/

www.go2025.eu/en/whats-up/events/anna-baar-and-andrea-k-schlehwein

www.andreakschlehwein.com/calendar

sharing thoughts. On being Here

Idea/concept: Andrea K. Schlehwein

Realisation: Roman Zotter

Eingeladen wurde eine Reihe internationaler, mit dem NETZWERK AKS verbundene Künstlerinnen, Künstler, Denkerinnen und Denker dazu,

ihre Gedanken mit uns in einem offenen Format zu teilen.

https://netzwerkaks.blogspot.com/

www.instagram.com/netzwerk_aks/

www.facebook.com/netzwerkaks/

Just another Solo. Petra Peček

studio showing

#curatedbyaks

Petra Peček [A . I . R . residency guest im ART SPACE stift millstatt]

Petra Peček zeigt in der von Andrea k. Schlehwein kuratierten Serie „in:formal” Ausschnitte Ihrer aktuellen Arbeit. Heiter und nachdenklich stimmend werden hier Erlebnisse, Strukturen und Hierarchien nicht nur im Tanz zutage gefördert, die selbstbestimmtes Agieren und Veränderung unmöglich mach(t)en. „Die Kunst wird die Welt nicht retten, aber vielleicht können wir wenigstens alle gemeinsam und nur für die Dauer der Performance eine klebrige, rosa Gummiblase bilden.“

20. Juni 2025, ART SPACE stift millstatt

www.instagram.com/petrapecek

O . P . E . N . morning class:

Andrea K. Schlehwein + NETZWERK AKS

Petra Peček . Flow Motion

16 bis 20. Juni 2025



Jye Hwei Lin . Making Connections

16 bis 20. Juni 2025Hier sind sie wieder, die beliebten, offenen Morgentrainings: an denen Menschen mit Lust an Bewegung und Tanz teilnehmen. Gemeinsam mit den Profitänzerinnen des Labels Andrea K. Schlehwein + NETZWERK AKS wird hinein geschnuppert in die Welt facettenreicher Tanztrainings. Erfahrene Expertinnen/Experten, Tänzerinnen/Tänzer, Choreografinnen/Choreografen, Professorinnen und Professoren vermitteln in ihren Modulen profiliert Themen über Tanz und Körperarbeit.

23 bis 27. Juni 2025

A . I . R . residency1

Petra Peček / SLO

März bis August 2025, ART SPACE stift millstatt

Anamaria Bagaric / SLO

A . I . R . residency2

25. Juni bis 9. Juli 2025, ART SPACE stift millstatt

Valentin Alfery / A

A . I . R . residency3

Juni 2025, ART SPACE stift millstatt

www.artspace-stiftmillstatt.com/air

TANZ workshops andernorts | else where

29. Mai, 2025, Lange Nacht des Tanzes Villach : Petra Peček

31. Mai 2025, ImPulsTanz: public moves Klagenfurt : Unita Gay Galiluyo . Jye Hwei Lin

https://ccb-tanz.at/programm/

www.impulstanz.com/en/publicmoves/id1259/

all is process, Tanzperformance

Andrea K. Schlehwein + NETZWERK AKS

25. Juli 2025, KunstNacht Stift Millstatt, Eintritt frei

Das Label Andrea K. Schlehwein + NETZWERK AKS zeigt unter dem Titel all is process über die Dauer von 3 Stunden eine fortlaufende Tanzperformance, die selbstverständlich mit dem Geschehen rund um die Gruppenausstellung der Galerie schäfer + schlehwein verschmilzt und so zu einem einzigartigen Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher wird.

Der Tanz ist schlicht und vielleicht unspektakulär mit im Raum, seine Protagonistinnen sind hautnah zu sehen, man ist nah dran und kreiert als Einheit eine in sich bewegte RAUM-Landschaft aus Gemälden, Videokunst, Soundscape, Tanz und last but not least: den Besucherinnen und Besucher selbst.

www.andreakschlehwein.com

www.artspace-stiftmillstatt.com