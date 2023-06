Erleben Sie im wiedereröffneten Besucherzentrum Arche Nebra die Geschichte der Himmelsscheibe von Nebra an ihrem authentischen Fundort auf dem Mittelberg. Mit interaktiven Präsentationen, Planetariumsshow, Kunst auf dem Weg zum Fundort und einem astronomischen Aussichtsturm.



Mit neuen Highlights ist das Besucherzentrum „Arche Nebra” am 21. Juni 2023 wiedereröffnet worden. Mit der Renovierung wurden auch Barrieren im Haus abgebaut: Ein taktiles Leitsystem führt durch das Haus, es gibt nun automatisch öffnende Türen, hinterleuchtete Texttafeln und ergonomische Sitzmöbel. Eine begehbare Himmelsscheibe bringt zudem ein neues Element in die bestehende Dauerpräsentation. Mit dieser Inszenierung eröffnen sich den Besucherinnen und Besuchern nicht nur neue Sichtweisen auf die Himmelsscheibe und den Ausstellungsraum, sondern sie sollen selbst Teil der Scheibe werden können. Im Außenbereich des neu gestalteten Zentrums wird zudem in den kommenden Monaten ein Lern- und Erlebnisort in Form eines Ufos entstehen.

Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt die weltweit älteste bisher bekannte konkrete Darstellung des Kosmos, und ist ein einzigartiges Zeugnis der Menschheitsgeschichte. Die 3600 Jahre alte runde Bronzescheibe misst 32 cm im Durchmesser und zeigt die Sonne – je nach Deutung auch den Vollmond –, eine Mondsichel sowie insgesamt 32 goldene Sterne. Sieben davon stehen eng beieinander und werden als Sternbild der Plejaden interpretiert. Randlich finden sich auf der Himmelsscheibe zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügte sogenannte Horizontbögen sowie eine Schiffsdarstellung, die als „Sonnenbarke“ als mythisches Element auf der Bronzescheibe interpretiert wird. Später wurde der Rand der Himmelsscheibe durchlocht. Einer der Horizontbögen wurde entfernt oder ging verloren.

Die Himmelsscheibe ist einer der bedeutendsten archäologischen Funde des vergangenen Jahrhunderts. Sie zeigt die weltweit älteste konkrete Darstellung astronomischer Phänomene, die wir kennen.

Elemente des Tag- und Nachthimmels vermischen sich vor einem abstrakten Sternennetz. Sonne und Mond werden aber nicht nur in ihrem Himmelslauf abgebildet, sondern auch erklärt. Zwischen den Horizonten erscheint ein Schiff in nächtlicher Fahrt über den Himmelsozean. Es ist hier zum ersten Mal als zentrales mythisches Symbol in Europa überliefert. Die Himmelsscheibe gibt uns einen Einblick in das Wissen unserer Vorfahren über den Weltenlauf und seine religiöse Deutung vor 3600 Jahren.

Die originale Himmelsscheibe von Nebra ist im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) zu sehen.

Der Bedeutung der Himmelsscheibe von Nebra als älteste konkrete Darstellung kosmischer Phänomene trägt auch ihre Aufnahme in das UNESCO-Dokumentenerbe „Memory of the World” Rechnung, die im Juni 2013 erfolgte.

Wiedereröffnung ab 21. Juni 2023

www.himmelsscheibe-erleben.de