Ausgehend von Arnulf Rainers Werken aus den Beständen der Landessammlungen Niederösterreich beleuchtet die aktuelle Ausstellung DUETTE DUELLE verschiedene Facetten des künstlerischen Dialoges und kollaborativer Schaffensprozesse. Es ist ein Thema, das ungeachtet von Rainers Selbststilisierung als manischer Einzelgänger für sein Schaffen von großer Relevanz ist. Das belegen zunächst seine auf der Zusammenarbeit mit professionellen Fotografinnen und Fotografen beruhenden „Face Farces“ und „Body Poses“, vor allem aber seine Gemeinschaftsarbeiten mit Dieter Roth und Günter Brus sowie seine Beteiligung an dem Konzert „Selten gehörte Musik“, das im September 1974 in einer Kirche in Berlin-Kreuzberg stattfand und an dem neben Rainer und Roth auch Christian Ludwig Attersee, Günter Brus, Hermann Nitsch, Gerhard Rühm, Dominik Steiger und Oswald Wiener mitwirkten. Die von Rainer initiierte Zusammenarbeit mit Roth, der neben wechselnden Aufenthalten in Europa auch immer wieder in Wien Station machte und in Rainers Atelier in der Mariahilfer Straße ein Zimmer hatte, begann 1972 und bestand aus nicht immer konfliktfreien Interaktionen im Duo, wie umfangreiche Konvolute von Malerei, Fotografie, Performance und Video bzw. Film sowie Schallplatten und Künstlerbücher dokumentieren.

Bis 11. Februar 2024 verlängert!

Überblicksführungen

Ein geführter Rundgang durch die aktuelle Ausstellung DUETTE DUELLE. Gezeigt werden die verschiedenen Facetten des künstlerischen Dialoges und kollaborativer Schaffensprozesse. Darüber hinaus ist auch die klassizistiche Bäderarchitektur und die Geschichte des ehemaligen Frauenbades Thema dieser Führung.

Sonntag und Feiertag 15 Uhr



