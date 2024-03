Ron Muecks monumentale, hyperreale Skulptur Boy (1999) gelangte nach ihrem Debut auf der Biennale in Venedig 2001 in die Sammlung von ARoS. Seit der ersten Ausstellung von Boy in ARoS im Jahr 2004 hat die Skulptur eine Vorreiterrolle dabei gespielt, ARoS‘ Ambition, herausragende Werke internationaler zeitgenössischer Kunst zu sammeln, zu unterstreichen.

Boy ist ein Synonym für ARoS und der Grund dafür, dass viele Menschen von nah und fern das Museum besuchen. Um Boy’s zwanzigsten Geburtstag in ARoS zu feiern, werden wir ihn in einer Sonderausstellung von Ron Muecks Werk neben einer anderen seiner großartigen Skulpturen präsentieren: A Girl (2006), eine fünf Meter lange, hyperreale und detailreiche Skulptur eines neugeborenen Mädchens.

Diese Sonderausstellung bietet einen einzigartigen Einblick in das Werk eines der einflussreichsten Bildhauer unserer Zeit und wird die Besucher auffordern, den menschlichen Körper neu zu betrachten und ihnen sowohl das Trauma als auch das Wunder der Geburt ins Bewusstsein rufen.

10. Februar 2024 bis 5. Januar 2025

www.aros.dk