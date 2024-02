Für seine Ausgabe 2024 in Basel wird die Art Basel 287 führende internationale Galerien zusammenbringen, um Kunstwerke von höchster Qualität in allen Medien zu präsentieren – von Malerei und Skulptur über Fotografie und digitale Werke bis hin zu Künstlern aus dem frühen 20. Jahrhundert sowie aufstrebenden zeitgenössischen Praktikern.

Die Art Basel in Basel wird einmal mehr ihre unvergleichliche Position als Plattform für Entdeckungen und Begegnungen festigen, die die Kunstwelt antreiben. Die herausragende Vielfalt künstlerischer Perspektiven, die auf der Messe zu sehen sein werden, wird durch lebendige Veranstaltungen und Aktivitäten ergänzt, die sich über die gesamte Stadt und ihre prominenten Kultureinrichtungen erstrecken und den einzigartigen Reiz von Basel hervorheben und die bedeutende Auswirkung der Art Basel auf ihre Heimatstadt unterstreichen. Maike Cruse, Direktorin der Art Basel in Basel, sagte: „Ich freue mich darauf, im Juni die globale Kunstgemeinschaft zur kommenden Ausgabe unserer Show in Basel begrüßen zu dürfen.

Mit der Aufnahme von 22 neuen Teilnehmern verspricht es außergewöhnlich dynamisch zu werden und mit spannenden Entdeckungen gefüllt zu sein. Ich bin begeistert von der Erweiterung des stadtweiten Programms, das nun auch den öffentlichen Kunstsektor Parcours in der Clarastraße umfasst, der von Stefanie Hessler neu kuratiert wurde. Darüber hinaus freue ich mich sehr auf unser Projekt im Hotel Merian, das durch einen frischen Ansatz zum kontinuierlichen Wachstum der Präsenz der Art Basel in der Stadt beitragen wird.“

Erweitertes stadtweites Programm

Der öffentliche Bereich Parcours der Art Basel wird zum ersten Mal von Stefanie Hessler, Direktorin des Schweizerischen Instituts (SI) in New York, kuratiert, die Samuel Leuenberger ablöst, der den Bereich in den letzten acht Jahren erfolgreich verwaltet und erweitert hat. Hessler zielt darauf ab, Parcours als kuratierte Ausstellung neu zu kontextualisieren, die durch leere Ladenfronten, ein Hotel, aktive Geschäfte und andere städtische Räume in der Clarastraße von Basel schlängeln wird, die das Messegelände mit dem Rhein verbindet.

Durch ehrgeizige Projekte, von denen viele standortspezifisch und neu geschaffen sein werden, wird der Sektor Ideen der Transformation und Zirkulation innerhalb der Bereiche Handel und Globalisierung, des Informationsflusses sowie der vielfältigen Klimazonen und Wetterbedingungen, die geografische und generationsübergreifende Grenzen überspannen, erforschen. Darüber hinaus wird die Art Basel ihre Präsenz in der Stadt durch die Aktivierung des Hotel Merian als kontinuierliche, rund um die Uhr zugängliche Veranstaltungs- und Ausstellungsort erweitern. Der Filmsektor, kuratiert von der Autorin und Kuratorin Filipa Ramos, kehrt mit einer überzeugenden Auswahl von Bewegtbildarbeiten zurück, die während der Messewoche im Stadtkino Basel präsentiert werden. Kostenlos für die Öffentlichkeit und auf dem Messegelände der Art Basel veranstaltet, wird das renommierte Conversations-Programm fortgesetzt.

13. bis 16. Juni 2024

