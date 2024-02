Ein Fixpunkt für Kunst und schönes zu Ostern. Die ART&ANTIQUE in der Residenz zu Salzburg.

Die Messe für Kunst, Antiquitäten und Design gehört zum österlichen Salzburg wie die Palmbuschen, die Osterkrippen, die buntbemalten Eier und die legendären Osterfestspiele. Von 23. März bis zum 1. April 2024 sind Sammlerinnen und Sammler wieder zur ART&ANTIQUE in die Festspielstadt eingeladen. Zum 47. Mal präsentieren Österreichs Top-Kunsthändlerinnen und Kunsthändler sowie hochkarätige internationale Ausstellerinnen und Aussteller in den fürsterzbischöflichen Räumlichkeiten der Residenz ein sehenswertes Portfolio aus Bildender Kunst, Skulpturen, Design, Kunsthandwerk, Ikonen, Uhren, Schmuck, Volkskunst, Antiquitäten und Möbeln.

Salzburgs bedeutende Zahl an Galerien zeigt, dass Kunst einen hohen Stellenwert in der Musikstadt hat. Ein Osterspaziergang durch die frühlingshafte Mozartstadt mit ihren schmalen Gassen, kleinen Plätzen, versteckten Wegen, wunderschönen Parks und den einzigartigen Stadtbergen, mit einem Zwischenstopp oder Ausklang in der Residenz mit guter Kunst ist immer ein Vergnügen.

2024 steht im Zeichen mehrerer Jubiläen!

Für M.A.C. Hoffmann, den allseits bekannten Messe- und Eventveranstalter ist 2024 ein ganz besonderes Jahr. Denn es werden gleich mehrere Jubiläen gefeiert: 55 Jahre ART&ANTIQUE in der prachtvollen HOFBURG Vienna, 30 Jahre M.A.C. Hoffmann, 10 Jahre ART&ANTIQUE im Sommer in der RESIDENZ zu SALZBURG und 5 Jahre ART VIENNA, zuletzt in der wunderschönen Orangerie Schönbrunn. „Unser Dank gilt unseren Partnerinnen und Partnern für das konstant gelebte Vertrauen und die wertschätzende Zusammenarbeit über viele Jahre. Gemeinschaftlich war es möglich zu wachsen und auch anspruchsvolle Jahre zu überstehen“, so Alexandra Graski-Hoffmann zum Jubiläumsjahr.

Faszination Kunstmesse

Für Künstlerinnen und Künstler ist es essentiell, auf Messen präsent zu sein. Alle wichtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind versammelt. Das Renommee von Kunsthandlungen und Galerien hängt nicht zuletzt von der Teilnahme an den wichtigsten Messen ab. M.A.C. Hoffmann hat sich spezialisiert, in den stimmungsvollsten und geschichtlich anerkanntesten Häusern, Kunstmessen zu veranstalten. Eine Messe ist immer eine kulturelle Erfahrung, wo sich Menschen treffen und austauschen. Netzwerken ist wichtiger denn je, denn in einer Zeit, in der Veränderungen stattfinden, ist nur der begünstigt, der darauf vorbereitet ist.

23. März bis 1. April 2024

www.artantique-residenz.at