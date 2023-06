Wieder ist es die enorme Vielfalt, präsentiert auf höchstem künstlerischen Niveau, die den Attergauer Kultursommer zu einem der attraktivsten Sommerfestival Oberösterreichs macht.

Wieder sind es Begegnungen mit großartigen Interpreten wie Österreichs Starpianist Rudolf Buchbinder, dem Allrounder Benjamin Schmid, Matthias Schorn, Ariane Hearing, Franz und Matthias Bartolomey, die mit Kammermusik vom Feinsten aufhorchen lassen. Das unvergleichlichen Janoska Ensemble, seit Jahren Stammkünstler des Kultursommers, verzaubern mit ihren „BIG B’s.“ Österreichs Schauspielstars Ursula Strauss und Cornelius Obonya geben sich quasi die Türe in die Hand und präsentieren mit Stefan Zweig besonders Anspruchsvolles sowie Humorvolles und Charmantes von Alfred Polgar und H.C.Artmann.

2023 werden einige Künstler zum ersten Mal beim Festival auftreten. Zwei Künstler, die auf Grund ihrer enormen Vielseitigkeit schwer einzuordnen sind und das Publikum immer aufs Neue begeistern: Erika Pluhar, Schauspielerin, Schriftstellerin und auch Liedermacherin präsentiert eigene Texte und eigene Lieder und der Tausendsassa Konstantin Wecker zeigt mit seinem Programm SOLO ZU ZWEIT, dass man mit Melodien und durchaus kritischen Texten poetische Zeichen setzen kann. Neu im Künstlerreigen ist auch das junge dynamische Ensemble Oberton String Octet, das mit ACHT JAHRESZEITEN von Vivaldi und Piazzolla das Eröffnungskonzert gestalten wird, heiße Tangotexte dazu liefert Christoph Wagner Trenkwitz.

Der Attergauer Kultursommer freut sich, zu den vertrauten, neue Spielstätten anbieten zu können: Das vielen bekannte Narzbergergut am Kronberg wird dankenswerter Weise von Christa und Wolfgang Schuster für drei Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, ebenso freut man sich, in den neuen 4Kanter nach Gampern sowie in das einzigartige Ambiente des Schlosses Kammer einladen zu dürfen.

Attergauer Kultursommer 2023 mit großartigen Künstlern in unterschiedlichen Genres in einzigartiger Atmosphäre!

14. Juli bis 15. August 2023

www.attergauer-kultursommer.at