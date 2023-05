Der Wiener Gustav Klimt, einer der bedeutendsten Künstler des österreichischen Jugendstils, verbrachte seine Sommer von 1900 bis 1916 am Attersee. Die Region diente als Inspirationsquelle für seine Werke und ist in über 40 seiner rund 55 bekannten Landschaftsbilder wiederzufinden. Mehr als 100 Jahre später lädt der Tourismusverband Attersee-Attergau auch heuer sowohl Touristen als auch Einheimische ein, sich gemeinsam auf die Spuren des berühmten Malers zu begeben. Ein abwechslungsreiches Programm, bestehend aus Kursen, Führungen und Veranstaltungen, verdeutlicht, dass der Künstler und seine Werke als wichtiges zu erhaltendes Kulturgut in der Region gelten.



Die Lieblingsplätze von Gustav Klimt erleben

Einmal auf den Wegen von Gustav Klimt wandern und die Inspirationsquellen seiner Werke entdecken – all das und vieles mehr wird im Rahmen des geführten Spaziergangs „Gustav Klimts Sehnsuchtsorte am Attersee“ möglich. Die kostenlosen Führungen starten beim weltweit ersten Gustav Klimt Garten, dessen Bepflanzungskonzept auf sechs Landschaftsbildern des Malers beruht, und reichen bis zur Villa Paulick entlang des ganzjährig begehbaren Themenweges. Dabei lernen die Teilnehmer:innen die Originalschauplätze aus der Zeit der Sommerfrische kennen und tauchen beim eineinhalbstündigen Spaziergang in die Lieblingsplätze des Künstlers ein. Darüber hinaus werden auch individuell buchbare Gruppen- sowie Einzelführungen mit einem Guide des Klimt Vereins Attersee angeboten.



Am Wasser Klimts Schaffen entdecken

Nicht nur am Land, sondern auch vom Wasser aus lassen sich die Malmotive des berühmten Künstlers entdecken. Im Rahmen der Themen-Schifffahrt „Klimt am Sonntag“ finden von Juli bis September 2023 an ausgewählten Sonntagen 2,5-stündige Führungen am Attersee statt, um an Bord eines Schiffes die Wirkungsstätten des Künstlers zu erkunden. Erster Termin ist am 9. Juli an der Anlegestelle in Kammer, wo die Fahrt auf dem Rundkurs Nord startet. Nach Anlegen in Seewalchen am Attersee wird die Führung am 1,1 Kilometer langen Gustav Klimt Themenweg fortgesetzt, um auch am Land einen fundierten Einblick in Klimts Schaffen zu erhalten. Der Ausflug ist für Kinder, Jugendliche bis Senioren und darüber hinaus auch für Alleinreisende, Gruppen und Schulklassen geeignet.

Künstlerische Performances hautnah erleben

Neben den berühmten Werken Klimts stehen heuer auch die kreativen Darbietungen von Gegenwartskünstler:innen im Fokus: Am Samstag, den 8. Juli 2023 findet eine Live Painting Performance bei freiem Eintritt im Gustav Klimt Garten in Schörfling am Attersee statt. Die bulgarische Künstlerin Olga Georgieva wird direkt vor Ort ein neues Kunstwerk gestalten. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch die Reflexion zwischenmenschlicher Beziehungen aus. Georgieva stellt in ihren Werken bekannte und unbekannte Menschen dar, die ihre, aber auch die Geschichte der Künstlerin selbst erzählen.

