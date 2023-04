Vier Wochen lang erleben die Gäste der Audi Sommerkonzerte 2023 ein Programm, das Vielfalt, Innovationsfreude und Publikumsnähe demonstriert. Internationale Stars der Klassikszene sind ebenso vertreten wie aufstrebende Nachwuchskünstler. Aber auch Kinder und Jugendliche sollen mit eigenen Veranstaltungen begeistert werden. Mit Ausflügen zum Jazz und Rock werden Genregrenzen überschritten und erneut dient das Audi Werk als Bühne: Fünf der zwölf Konzerte finden auf dem Gelände der AUDI AG statt.

Ein Schwerpunkt auf der Nachwuchsförderung, ein Programm mit Mut zu Experimenten und selbst entwickelten Formaten – und nicht zuletzt die Einladung an alle Ingolstädter zu Dialog und Austausch mit einem Festival-Café und einem Flashmob in der Altstadt: Mit diesem frischen Profil stellt die AUDI AG die Sommerkonzerte 2023 vor. „Wir wollen ein Festival präsentieren, das die Stadt zum Klingen bringt. Denn die Audi Sommerkonzerte gehören seit über 30 Jahren zum Ingolstädter Kulturkalender.

Anspruchsvoller Auftakt – mit Freude am Experiment

Zwölf Konzerte umfasst das heute in Ingolstadt der Presse vorgestellte Programm. Eröffnet wird es am 23. Juni im Festsaal des Stadttheaters vom Jugendsinfonieorchester der Ukraine mit Musizierenden im Alter von zwölf bis 22 Jahren aus 32 Städten der Ukraine und unter Leitung der bedeutenden Dirigentin Oksana Lyniv – ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Krieges. Genregrenzen werden zwei Tage später im Audi museum mobile gesprengt, wenn das Signum Quartett aus Bremen sein Programm „Zwischen Arkadien und Anarchie“ präsentiert – mit klassischen Werken von Schubert über Mozart bis Stravinsky sowie mit einem „Rock Lounge“ betitelten zweiten Teil, in dem das Streicherensemble Tunes der Rockbands Cream, Led Zeppelin und Radiohead neu interpretiert.

Dreimal Audi Klassik Open Air im Klenzepark

Drei Open-Air-Konzerte im Klenzepark folgen am zweiten Festival-Wochenende, das erste am 30. Juni mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter Leitung von Kent Nagano und den gefeierten niederländischen Piano-Virtuosen Lucas und Arthur Jussen. Sie treten schon seit ihrer Kindheit gemeinsam auf, im Alter von zehn und 13 Jahren sogar im Amsterdamer Concertgebouw; in Ingolstadt spielen sie Mozarts Konzert für zwei Klaviere. Am 1. Juli folgt das Georgische Kammerorchester Ingolstadt, mit dem jungen ukrainischen Geiger Daniil Gonobolin als Solisten, den Audi ArtExperience mit einer Ausbildung an der Berliner Karajan-Akademie fördert. Das dritte Klassik Open Air schließlich bestreitet die Audi Bläserphilharmonie unter Leitung von Pietro Sarno mit dem Programm „Von Nord nach Süd“ am Sonntagvormittag (2. Juli).

Ausnahme-Performer: Martin Grubinger

Martin Grubinger, Schlagzeuger und Multi-Perkussionist aus Österreich, gibt in der Halle B des Audi Werks Kostproben seines atemberaubenden Könnens. Er gilt als einer der weltbesten Marimbaspieler, ist weltweit in großen Konzertsälen aufgetreten, unter anderem mit einer siebenstündigen Schlagzeugnacht im Rahmen des Bonner Beethovenfests oder mit einem „Schlagzeugmarathon“ im Wiener Musikverein.

Salzburger Festspiele zu Gast

Zu guter Letzt lebt auch eine Tradition an der Donau wieder auf. Nach pandemiebedingten Unterbrechungen sind zum Abschluss des Festivals am 23. Juli die Salzburger Festspiele zu Gast bei den Audi Sommerkonzerten, mit einer Produktion des Los Angeles Master Chorale unter Leitung von Grant Gershon und der Regie von Peter Sellars. Bereits seit 1995 ist die AUDI AG Hauptsponsorin des weltberühmten Kultur-Events an der Salzach.

23. Juni bis 23. Juli 2023

