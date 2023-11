Hochkarätige Klassikkonzerte in traumhaftem Ambiente: Grafenegg, zwischen Wien und der Wachau gelegen, hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem international renommierten Festivalstandort entwickelt und begeistert Menschen aus aller Welt durch die einmalige Atmosphäre jedes Jahr aufs Neue.

Bau dein Glück nicht auf dem Unglück anderer: So lautet die Moral von Richard Strauss’ monumentaler Märchenoper „Die Frau ohne Schatten”, für die sich der Librettist Hugo von Hofmannsthal auch an Mozarts „Zauberflöte” orientiert hat. Strauss’ symphonische Fantasie bringt die in allen Farben schillernden Opernklänge als Drama ohne Worte in den Konzertsaal. Dramatisch geht es auch in Johannes Brahms’ heroischer dritter Symphonie zu, die in eine lyrische Apotheose mündet. Als festliches Herzstück dieses aufwühlenden Programms hat Fabien Gabel noch Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert KV 482 ausgewählt; der preisgekrönte deutsche Pianist Martin Helmchen spielt den Solopart.

13. April 2024

www.grafenegg.com