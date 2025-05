Sonderausstellung zum Doppeljubiläum „75 Jahre Bach-Archiv Leipzig“ und „40 Jahre Bach-Museum Leipzig“, 21. März bis 23. November 2025

Woher weiß man, wann Bach seine Werke komponierte? Wie findet man verschollene oder unbekannte Werke? Und wie hat die Bach-Forschung in Ost und West während des Kalten Krieges zusammengearbeitet?

Seit 75 Jahren erforscht das Bach-Archiv Leben, Werk und Wirken Johann Sebastian Bachs und seiner Familie. Vor 40 Jahren öffnete das Bach-Museum seine Tore für das Publikum. Die Jubiläumsausstellung führt in die packende Welt der Bach-Forschung ein: von der ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte der Neuen Bach-Ausgabe, die am Bach-Archiv Leipzig (DDR) und am Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen (BRD) gemeinsam erarbeitet wurde, über die wegweisenden Methoden der Papier- und Schreiberuntersuchungen bis hin zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in der aktuellen Forschung.

Zu den Ausstellungsstücken zählen kostbare Autographen von Bach und seinen Söhnen ebenso wie ein originelles Lochkartensystem zur Bestimmung von Schreibern. Ein Prolog mit historischen Fotos, Briefen und anderen Sammlungsstücken macht die Atmosphäre der Gründungszeit des Bach-Archivs kurz nach Staatsgründung der DDR lebendig. Telegramme, Dienstreiseanträge und Sachberichte erzählen von den widrigen Umständen, unter denen Personen der Bach-Forschung in Ost und West zusammenarbeiteten.

Zahlreiche Klangbeispiele, Medienstationen und interaktive Spiele laden zum Vertiefen und Experimentieren ein.

21. März bis 23. November 2025

www.bachmuseumleipzig.de