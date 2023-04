Temperamentvoll, leidenschaftlich, heiß – Die Tanzrevolution aus Kuba zwischen Ballet und Streetdance.

Die unvergleichliche Energie und die Leidenschaft der Tänzerinnen und Tänzer von BALLET REVOLUCIÓN überträgt sich auf die Zuschauer wie ein emotionaler Feuerball. Keine andere Tanzperformance schafft es auch nur ansatzweise, ihr Publikum so aus den Sitzen zu reißen. Möglich wird das alles erst durch die fantastische Live-Musik der siebenköpfigen BALLET REVOLUCIÓN Live-Band. Direkt von der Bühne entfesselt sie die überbordende Energie der jungen Tänzerinnen und Tänzer.

Begleitet von mächtig groovenden Virtuosen an Bass, Trompete, Percussion, Gitarre und Schlagzeug interpretieren die erstklassigen Sänger mit ihren souligen Stimmen internationale Hits aus Pop, R&B und Hip-Hop. Dabei spielt die Formation jeden Titel, als ob es ihr eigener wäre. Und mit einem Sound, der direkt in die Beine geht, lassen die sieben Musiker in jedem Ton erkennen, wo sie herkommen.

Termine

Duisburg Theater am Marientor: 8. und 9. April 2023

Stuttgart Liederhalle: 11. bis 16. April 2023

Basel Musical Theater: 20. bis 23. April 2023

München Circus Krone: 25. bis 30. April 2023

Köln Philharmonie: 4. bis 9. Juli 2023

Frankfurt am Main Alte Oper: 11. bis 16. Juli 2023

Hannover Opernhaus: 18. bis 23. Juli 2023

www.ballet-revolucion.de