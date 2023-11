Am 29. November lädt der Anton Pustet Verlag gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer zur Buchpräsentation „Anton Bruckner – Eine Biografie”

Seit dem Erscheinen der monumentalen Biografie von August Göllerich und Max Auer (1922ff.) prägen viele Klischees und Anekdoten das Bild von Anton Bruckners Leben. Reales ist von nicht Belegbarem oft schwer zu trennen. Die nun vorliegende Biografie des oberösterreichischen Komponisten stützt sich auf Fakten und Dokumente und will das Brucknerbild frei von jedem unnützen Ballast einem zeitgenössischen Publikum zugängig machen. Ausgehend von den unterschiedlichen Lebensstationen Bruckners wurde ein Bild entworfen, das den Komponisten in seinem sozialen Umfeld zeigt, ihn als Menschen darstellt, der trotz seiner Genialität auch Fehler und Schwächen hatte, und das ihn als schaffenden Künstler mit seinen Schöpfungen ins Zentrum stellt. In vielen Exkursen werden dabei prägende Aspekte aus Bruckners Leben und Werk näher erläutert.

Zusätzlich verfügt der Band über ein aktuelles Werkverzeichnis des Komponisten, über ein Verzeichnis bzw. eine Beschreibung aller Orte die er besucht hat und über einen Anhang aller Bruckner-Fotografien.

