Die Bayerische Landesausstellung 2025 „Ludwig I. – Bayerns größter König?“ findet in Regensburg vom 10. Mai bis zum 9. November 2025 statt. Anlass ist das 200-jährige Jubiläum der Thronbesteigung des Wittelsbachers. Gezeigt wird die Ausstellung im Sonderausstellungsbereich (Donausaal) des Hauses der Bayerischen Geschichte. Die Landesausstellung erzählt von den Veränderungen im Königreich Bayern unter der Herrschaft von Ludwig I. in den Jahren von 1825 bis 1848. Und sie stellt einen König vor, der modern und rückwärtsgewandt, zielstrebig und widersprüchlich gleichermaßen war. Beeindruckende Schaustücke, spektakuläre Medieninstallationen und interessante Aktivstationen machen den Ausstellungsrundgang zu einem Erlebnis.

Als Besucherin und Besucher erfahren Sie Einiges über das Leben in Bayern während der Regierungszeit Ludwigs I.: von neu belebten Bräuchen und Traditionen über Bauboom und Politik bis hin zur Industrialisierung. Ludwigs Regierungszeit endet nicht mit dessen Tod, sondern – sehr ungewöhnlich – mit seinem Rücktritt! War es wirklich nur wegen der schönen spanischen Tänzerin Lola Montez, die eigentlich aus Irland stammte?

1825 – Ludwig I. (1786-1868) wird bayerischer König. Der neue Regent musste sich vielen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine Zeit des Umbruchs, und Ludwig war sich dieses Spannungsfelds durchaus bewusst. Die schnell voranschreitenden Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Verkehr faszinierten König Ludwig und forderten ihn zugleich immer wieder heraus. Er ließ einen Kanal bauen, der sich der neuen Eisenbahn geschlagen geben musste, er beseitigte Zollschranken und richtete damit gleichzeitig das Königreich nach Norden aus, er war Sparfuchs und Vielschreiber, dessen Tagebucheinträge und Gedichte Blicke in sein Innenleben gewähren. In einer sich immer weiter modernisierenden Gesellschaft war es Ludwig I. aber auch wichtig, das Geschichts- und Traditionsbewusstsein seiner Untertanen zu stärken. Er eckte mit seinen Taten und Worten oft an, wurde mit zunehmender Regierungszeit immer konservativer und schlug schließlich eine autokratischere Richtung ein. Am Ende stand sein Rücktritt im Frühjahr 1848.