Hier atmet die Freiheit, das Leben und die Lust! BERLIN BERLIN entführt Sie in den brodelnden Kosmos der „Roaring Twenties“ der zeigt, was die Hauptstadt des Lasters heute wie damals in Ekstase versetzt. Große Stars wie die Stilikone Marlene Dietrich, die Entertainer der Comedian Harmonists und die Skandaltänzerin Josephine Baker laden Sie ein zum heißen Tanz auf dem Vulkan. Kommen Sie mit auf eine verführerisch-funkelnde Zeitreise und erleben Sie das prickelnde Lebensgefühl der goldenen 20er Jahre!



Die Nacht ist eine Sünde wert

BERLIN BERLIN wirft sich mit Haut und Haaren in den wilden Strudel einer schwindelerregenden Zeit. Frei nach dem Motto: „Es geht doch nichts über einen kleinen Skandal!“ erzählt ein charismatischer Conférencier zusammen mit dem 30-köpfigen Ensemble vom gierigen Tanz auf Messers Schneide zwischen Weltwirtschaftskrise und ungebremster Vergnügungslust.

Die Funken sprühen, wenn die Revuegirls zu Charleston und Lindy Hop ihre endlos langen Beine schwingen und Erfolgsnummern wie „Puttin’ on the Ritz“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Mackie Messer“ und „Bei mir bist du schön“ den ganzen Saal elektrisieren.

Termine:

FESTSPIELHAUS, Baden-Baden: 23. bis 25. Juni 023

PHILHARMONIE, Köln: 28. Juni bis 2. Juli 2023

ALTE OPER, Frankfurt a.M.: 4. bis 9. Juli 2023

OPERNHAUS, Hannover: 11. bis 16. Juli 2023

SEMPEROPER, Dresden: 18. bis 30. Juli 2023

ADMIRALSPALAST, Berlin: 19. Dezember 2023 bis 21. Januar 2024

www.berlinberlin-show.com