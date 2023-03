Mit seinen zahlreichen Veranstaltungen in allen vier Ländern der Bodenseeregion bietet das 35. Bodenseefestival ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm. Dabei werden nicht nur klassische Veranstaltungsorte bespielt, sondern auch bewusst außergewöhnliche Formate präsentiert. So ist an der deutsch-österreichischen und an der österreichisch-schweizerischen Grenze ein Freilufttheaterstück zu erleben oder man hört bei geführten Radtouren von Fluchterfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das vielfältige Festivalprogramm lädt dazu ein, selbst über Grenzen zu gehen und zahlreiche Spielstätten und Veranstaltungshighlights rund um den Bodensee (neu) zu entdecken.



Grenzen haben Konjunktur. Meist fixiert, zuweilen flexibel, sind sie in jedem Fall mehr als ein Grenzzaun. Ein jeder stößt permanent auf Grenzen – mal sind sie hilfreich, mal sind sie hinderlich. Sie geben Orientierung und fordern heraus. Sie limitieren, selektieren, kontrollieren. Aber sie reizen auch die Neugier undwecken die Lust, über sie hinwegzugehen.

Das Bodenseefestival widmet sich 2023 mit „über Grenzen“ einer für die Bodenseeregion sehr prägenden Perspektive: dem Blick über Grenzen hinweg. An Land gibt es zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz klar definierte Staatsgrenzen. Dagegen haben sich die drei Anrainer für den Großteil des Bodensees nie auf eine Grenze festgelegt; in dieser Form einmalig in Europa.

In die lebendige und von gegenseitigem Verständnis geprägte Vierländerregion lädt das Festival Künstlerinnen und Künstler ein, die sich konkret oder assoziativ, in jedem Fall aber kreativ mit Grenzen aller Art auseinandersetzen. Mit Avi Avital als Artist in Residence und dem vision string quartet als Ensemble in Residence kommen dazu wahre musikalische Grenzgänger an den Bodensee.

6. bis 29. Mai 2023

www.bodenseefestival.de