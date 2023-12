In ein festliches Lichterkleid gehüllt wacht der Braunschweiger Löwe Jahr für Jahr über den Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Vom 29. November bis zum 29. Dezember versammeln sich 133 liebevoll geschmückte Stände um das jahrhundertealte aus Bronze gegossene Wahrzeichen der Stadt und werfen ihren Adventszauber über die geschichtsträchtigen Plätze rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode.

Marktgäste können allerlei Handgemachtes wie Weihnachtsdekorationen, Schmuckstücke und Holzprodukte von Kunsthandwerkerinnen und -handwerkern erstehen und sich zu individuellen Geschenkideen inspirieren lassen. Für den kulinarischen Genuss bieten die Marktleute internationale und regionale Spezialitäten und Getränke wie Braunkohl und Mumme-Glühwein an. Getränke schenken sie in umweltfreundlichen Mehrwegbechern aus und Naturstrom aus 100 Prozent regenerativer Erzeugung bringt nicht nur energiesparende LED-Lichter zum Leuchten, sondern auch die Augen der Marktgäste – besonders die der jüngsten Besucherinnen und Besuchern. Für sie entfaltet sich der Festtagszauber beim kostenlosen Kinderprogramm und den Weihnachtsgeschichten im täglichen Puppentheater oder beim Basteln und Spielen in der Weihnachtswerkstatt. Abwechslungsreich ist auch das Kulturprogramm für die Großen gestaltet: Bei der 15. Weihnachtskulturwoche erwarten sie vom 8. bis 19. Dezember beispielsweise Orgelkonzerte, Quempas-Gesang und Auftritte der Weihnachtsoratorien.

Die Adventsstimmung macht auch vor der Braunschweiger Innenstadt nicht Halt und verleiht dem Einkaufsbummel für die weihnachtlichen Besorgungen den passenden Festtagscharakter. Mittendrin inszeniert das Wintertheater im Spiegelzelt die Braunschweiger Weihnachtsgeschichte und die Führungen auf den Rathausturm erlauben aus 61 Metern Höhe einen malerischen Blick auf die in Adventlichterzauber getauchte Löwenstadt.

29. November bis 29. Dezember 2023

Montag – Samstag 10 bis 21 Uhr,

Sonntag und Feiertag 11 bis 21 Uhr

24. und 25. Dezember 2023 geschlossen |

29. Dezember: Abschlusstag, 10 bis 20 Uhr

www.braunschweig.de/weihnachtsmarkt