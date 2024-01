Die Landeshauptstadt Bregenz lädt mit der kommenden Festivalsaison von März bis Mai 2024 zu ihrem visionären internationalen Tanzfestival – das erste Mal mit einer Weltpremiere. Tanz ist eine Weltsprache, die die Menschen bewegt, berührt und vereint, die keine Grenzen kennt. Mit dem Bregenzer Frühling darf die Landeshauptstadt Bregenz seit 37 Jahren dazu beitragen.

„Tanz ist eine Form der Kommunikation ohne Worte mit Musik und zieht uns ausdrucksvoll in den Bann seiner Gefühlswelt. Tanz ist auch Auseinandersetzung mit dem Jetzt. Richard Siegal und Igor Levit stellen mit der Weltpremiere von „The People United“ die Balance unserer Gesellschaft, unserer gesamten Lebenswelt in den Mittelpunkt. Das gesamte Festivalprogramm wird zu einer tiefen Auseinandersetzung. Der Bregenzer Frühling 2024 wird durch die Kraft des Tanzes alle berühren und zum Gesamterlebnis“, so Michael Rauth, Stadtrat für Kultur.

Fünf weltbekannte Compagnien aus Frankreich, Israel, den Niederlanden und Deutschland führen ihr Publikum mit ausdrucksstarken Performances im Bregenzer Festspielhaus in die vielfältige und epische Welt des Tanzes. Das Festivalprogramm ist ein intensives Zusammenspiel aus ikonischen Stücken und neuen Kreationen, darunter die österreichische Erstaufführung von Fouad Boussoufs „Fêu“ und die Weltpremiere von „The People United“ von Igor Levit und Richard Siegal.

Der offizielle Start der 37. Auflage des Bregenzer Frühlings erfolgt am 9. März 2024 um 20 Uhr im Bregenzer Festspielhaus mit der Aufführung der drei Stücke „Annonciation“, „Torpeur“ und „Noces“ des Ballets Preljocaj – CCN d’Aix-en-Provence aus Frankreich. Alle drei Werke vereint die Kraft einer außergewöhnlichen choreografischen Sprache, die mit Preljocajs ersten Produktionen vor fast 40 Jahren begann.

Die österreichische Erstaufführung von „Fêu“ der französischen Compagnie „Le Phare – CCN du Havre Normandie“, ein reines Frauenensemble, findet am 16. März 2024 unter der künstlerischen Leitung von Fouad Boussouf statt. Die Inspiration zum Werk suchte Boussouf in seiner marokkanischen Kindheit und in den uralten Anfängen unserer Zeit. Zehn Tänzer:innen führen einen endlosen Reigen an, einen Kreislauf ohne Anfang und Ende.

Die neueste Kreation von „Into the Hairy“ der israelischen Choreografin Sharon Eyal für die französische Compagnie „L-E-V Dance Company“ wird am 4. Mai 2024 im Festspielhaus aufgeführt. Das Stück entstand gemeinsam mit Gai Behar als Co-Creator sowie dem britischen Musiker Koreless – derzeit eines der spannendsten Talente experimenteller, elektronischer Musik – der den Original-Soundtrack für das Stück kreierte.

Zehn kraftvolle Ballett-Duette der kanadischen Choreografin Crystal Pite sind am Abend des 10. Mai 2024 eingebettet in zwei rhythmisch schwungvolle Stücke: Das „Nederlands Dans Theater 2“ feiert 25-jähriges Bestehen des Klassikers „Minus 16“ von Ohad Naharin. Mit leidenschaftlich und rasant inszeniertem Tanz wird „Bedtime Story“ des jungen Choreografen Nadav Zelner das Programm eröffnen, während „Ten Duets on a Theme of Rescue“ von Crystal Pite durch Momente der Zärtlichkeit, des Konflikts und der Befreiung geht.

Das aktionstheater ensemble feiert mit der Uraufführung „ALL ABOUT ME – Kein Leben nach mir“ am 16. Mai 2024 in Kooperation mit dem Vorarlberger Landestheater sein 35-jähriges Bestehen. Das Stück thematisiert die aktuelle gesellschaftliche Verunsicherung vor dem Hintergrund eines drohenden europaweiten Rechtsruckes und der Übermacht autokratischer Systeme auf internationaler Ebene.

Einen fulminanten Abschluss findet der Bregenzer Frühling am 18. Mai 2024 mit der Weltpremiere „The People United“. Der Kulturservice der Stadt Bregenz erreichte es, den weltberühmten deutsch-russischen Pianisten Igor Levit mit dem US-amerikanischen Choreografen Richard Siegal zusammenzubringen. Für die konzipierte Aufführung haben Siegal und Levit die solidarische Polyphonie von Frederic Rzewski „The People United Will Never Be Defeated“ in den Mittelpunkt gerückt. Es wird ein Tanz- und Live-Musik-Abend werden, der die Freiheit und den Widerstandsgeist einer ganzen Gesellschaft sowie den Kampf für eine gerechtere Zukunft feiert.

9. März bis 26. Mai 2024

www.bregenzerfruehling.com