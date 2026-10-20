Mit Khatia Buniatishvili gastiert am 13. März 2027 eine der international bekanntesten Pianistinnen ihrer Generation im Festspielhaus Bregenz. Im Rahmen der Bregenzer Meisterkonzerte präsentiert die georgische Künstlerin ein anspruchsvolles Soloprogramm, das von der deutschen Romantik bis zur musikalischen Moderne reicht. Werke von Robert Schumann, Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Sofia Gubaidulina und Sergej Prokofjew eröffnen dabei unterschiedliche Perspektiven auf die Ausdrucksmöglichkeiten des Klaviers.

Den Auftakt bildet Robert Schumanns Fantasie in C-Dur op. 17, eines seiner persönlichsten und bedeutendsten Klavierwerke. Ursprünglich im Zusammenhang mit einem geplanten Beethoven-Denkmal entstanden, verbindet die Komposition leidenschaftliche musikalische Ausbrüche mit lyrischer Innigkeit. Es folgen ausgewählte Klavierstücke von Johannes Brahms, darunter seine Rhapsodie in g-Moll op. 79 Nr. 2 sowie drei Intermezzi aus den späten Klavierzyklen op. 117 und op. 118. Mit ihrer nachdenklichen, oft melancholischen Klangsprache bilden diese Werke einen besonderen Kontrast zur emotionalen Unmittelbarkeit Schumanns.

Frédéric Chopins Scherzo Nr. 2 in b-Moll op. 31 erweitert das Programm um ein Werk von großer virtuoser Brillanz. Anschließend erklingt Sofia Gubaidulinas „Lied des Fischers“ aus dem Zyklus „Musical Toys“, bevor Sergej Prokofjews siebte Klaviersonate den Abend beschließt. Die 1942 entstandene Komposition gehört zu seinen sogenannten Kriegssonaten und beeindruckt insbesondere durch ihren rhythmisch mitreißenden Finalsatz.

Khatia Buniatishvili ist für ihre leidenschaftlichen Interpretationen, ihre außergewöhnliche technische Virtuosität und ihre intensive musikalische Ausdruckskraft bekannt. Mit ihrem unverwechselbaren Spiel begeistert sie das Publikum in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt. Eine zusätzliche künstlerische Dimension erhält der Bregenzer Konzertabend durch die Bühnengestaltung des Vorarlberger Künstlers Lorenz Helfer, dessen visuelle Arbeit einen eigenen Zugang zur Musik eröffnet.

13. März 2027

www.bregenzermeisterkonzerte.at