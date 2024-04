Das Buchheim Museum ist ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Wer das Museum besucht, erlebt es aus drei Perspektiven.

Kunst: Das Museumskonzept von Lothar-Günther Buchheim vereint verschiedene Sammlungen unter einem Dach: Im Zentrum steht die berühmte Expressionistensammlung mit Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgraphiken. Die „Nebensammlungen“ umfassen Kunsthandwerk aus aller Welt, bayerische Volkskunst, Kultgegenstände aus Afrika und anderen außereuropäischen Ländern. Schließlich zeigt das Museum auch Werke des Künstlers Lothar-Günther Buchheim. Wechselnde Ausstellungen – auch mit zeitgenössischen Künstlern – ergänzen die Lebendigkeit des Museums.

Architektur: Günter Behnisch hat für die Buchheimschen Sammlungen eine mehrgliedrige und abwechslungsreiche Architektur geschaffen, die die außergewöhnliche Vielfalt der Kunstwerke widerspiegelt. Der langgestreckte, zum Teil in den Hang hineingebaute Baukörper endet in einem zwölf Meter über dem See schwebenden Steg.

Natur: Das Buchheim Museum liegt nördlich von Bernried im Höhenrieder Park direkt am Ufer des Starnberger Sees. Ein Spaziergang durch den Park ist ein einzigartiger Natur- und Kunstgenuss. Alte Baumgruppen, verwunschene Teiche, Pagoden, Skulpturen und andere Kunstwerke säumen den Weg vom Besucherparkplatz zum Museumsgebäude. Bei schönem Wetter kann man bis zur Alpenkette blicken.

Sammlung Buchheim – Inside Out? 100 Gemälde, Zeichnungen und Drucke

Es gibt kaum etwas, was Lothar-Günther Buchheim nicht gesammelt hätte. Durch die Zustiftung von Werken des Expressiven Realismus des Sammlers Joseph Hierling wurde der Bestand des Museums in jüngster Zeit erheblich erweitert. Daher ist das Buchheim Museum der Phantasie im Geiste seines Gründers lebendig und erstaunlich vielfältig. Buchheim hatte ein besonderes Faible für Kunst auf fragilem Papier. In den Strichen einer rasch hingeworfenen Zeichnung mochte der schaffende Künstler wohl die direkteste Verbindung zwischen Auge, Emotion und Hand sowie letztlich zum Betrachter zu erkennen.

Die Präsentation ausgewählter Werke des Expressionismus greift dieses Kunstverständnis auf. Zugleich soll sich der Betrachter sein eigenes Urteil über den Status der Sammlung bilden. Entlang klassischer Themen der Kunst werden Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafik mit Neuerwerbungen verglichen. Konservatorische Gründe zwingen dazu, die Arbeiten auf Papier in drei Tranchen zu präsentieren. Das erhöht die Anzahl der Exponate. Auf diese Weise kann die Sammlung in ihrer ganzen Breite ausgelotet und das „unterste nach oben gekehrt” werden.

27. April 2024 bis 12. Januar 2025

Director’s Cut – Buchheims Expressionisten

Ein Schwerpunkt der Sammlung Buchheim liegt auf expressionistischer Kunst, darunter Werke von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller oder Karl Schmidt­-Rottluff. Neben diesen Wegbegleitern moderner Kunst, hat Lothar­-Günther Buchheim die Qualität ihnen nahestehender Maler wie Max Kaus oder Otto Beyer erkannt. Außerdem sammelte er figurenstarke Künstler wie Paula Modersohn­ Becker oder Lovis Corinth sowie Max Beckmann, Conrad Felixmüller und Alexej von Jawlensky. Alle eint, dass sie über die Tradition hinaus jeweils eigenständige Antworten auf eine aufkommende ungegenständliche Malerei gesucht haben.

20. Februar 2024 bis Januar 2025

