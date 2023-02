Als Wunderwelt und Wunderkammer des Skurrilen und des Schönen lädt das Buchheim Museum seine Besucherinnen und Besucher 2023 ein, unbekannte und jüngere Kunstschaffende zu entdecken, neue Perspektiven im Innen und Außen des Museums zu erkunden und verschollen Geglaubtes wieder zu entdecken.

FLÄCHENBRAND EXPRESSIONISMUS

Für die weite Verbreitung und Popularität des Expressionismus nach dem ersten Weltkrieg und in der Kultur der 1920er Jahre war maßgeblich der Holzschnitt verantwortlich. Er prägte das Bild des Expressionismus und wurde das expressionistische Ausdrucksmedium schlechthin. Seine besonderen Merkmale sind scharf geschnittene schwarz-weiß-Kontraste, zackige Stilisierungen, räumliche Inkohärenzen und formale Deformationen. Die Werke führen eine große stilistische und thematische Vielfalt vor Augen: Porträt, Akt, Mensch und Natur, Stadtleben, Dorf, Industrie, Varieté, Gesellschaftskritik, Wege zur Abstraktion. Unterschiedliche Stilauffassungen regen zum vergleichenden Sehen und zur Frage an, was eigentlich den expressionistischen Holzschnitt ausmacht. Die Werke der Ausstellung gehören zu dem Teil der Sammlung Hierling, die in der Hand des Privatsammlers geblieben sind. Das Konvolut gilt als eine der feinsten Holzschnittsammlungen des Expressionismus. Nach Präsentationen im Museum Ulm und im Museum Schloss Moyland sollen sie nun auch dem Publikum in Bernried gezeigt werden. Zur Schau erscheint eine Neuauflage des bestehenden Katalogs.

11.März bis 14. Mai 2023



OTTO. DIE AUSSTELLUNG

Seine Komik hat unser Land verändert – zum Besseren. Deutschland ist lustiger, lässiger und lockerer geworden. Dafür lieben ihn Kinder und Erwachsene. Im Juli 2023 wird Otto Waalkes 75 Jahre alt. Nach Einzelausstellungen in Hamburg, Frankfurt und Emden wurde es höchste Zeit für den Friesen, den Sprung nach Bayern zu wagen. Durch Werkschauen von Gaymann und Hurzlmeier ist das Buchheim Museum dafür prädestiniert, mit Otto Waalkes einen runden Geburtstag zu feiern!

Das Multitalent ist dafür bekannt, Menschen mit unerwarteten Pointen zu begeistern. Bisher bestanden die meist aus Wörtern, Klängen und Geräuschen. Jetzt werden sie auch sichtbar. Denn Otto ist auch ein Meister der Malerei. Und das nicht nur nebenher: Waalkes studierte Kunst an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Während seiner Karriere als Komiker und Musiker ist er der Malerei und dem Zeichnen immer treu geblieben. Die Ottifanten sind zu seinem Markenzeichen geworden. Im Buchheim Museum werden sie quer durch die Kunstgeschichte galoppieren. „OTTO – die Ausstellung“ ist ein Querschnitt durch sein Lebenswerk. Sie umfasst vor allem Zeichnungen und Gemälde, garniert mit Kindheitsdokumenten, Requisiten von Filmen und Live-Shows sowie Audio- und Videodokumenten seiner legendären Auftritte – von „Theologie” bis „Theodorant”.

17. Juni bis 5. November 2023



DAS SCHÖNSTE VOM SCHÖNEN – KITSCH AUS DER GRÜNEN GALERIE

In Buchheims Grüner Galerie in Feldafing gab es einen Raum, der mit dem Titel »Das Schönste vom Schönen« versehen war. In ihm hatte der manische Sammler allerhand Krimskrams versammelt: Neben Stickbildern, Puppen, Porzellanfiguren sowie einer Kollektion an Kunstblumen und Kunstobst, gab es hier auch maschinengewebte Teppiche aus Südeuropa und Nordafrika. In seinem Buch »Museum in den Wolken« erklärt er die Idee einer solchen »Kitsch«-Ausstellung mit den Worten, er wolle auch »sehr verrückte Ausstellungen« machen und den Schönheitsbegriff in Frage stellen. Buchheim betonte stets, dass er die Trivialkunst ehrlich und »ganz ohne Häme« als »Ausdruck von Persönlichkeit« und »Traum von Schönheit« achte und verehre. Diese Hommage an den Geschmack von Otto Normalverbraucher wird nun ab Juni 2023 in einem »Fest fürs Auge« wiedererweckt.

29. Juli 2023 bis 7. April 2024





