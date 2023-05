Der Feldzug der Komik: Seinen 75. Geburtstag feiert der ostfriesische Blödelbarde mit einer großen Jubiläums-Ausstellung im bayerischen Buchheim Museum.

Seine Komik hat unser Land verändert – zum Erfreulichen. Deutschland ist lustiger, lässiger und lockerer geworden. Dafür lieben ihn Kinder und Erwachsene. Im Juli 2023 wird Otto Waalkes 75 Jahre alt. Nach Einzelausstellungen in Hamburg, Frankfurt und Emden wurde es höchste Zeit für den Friesen, den Sprung nach Bayern zu wagen. Das Buchheim Museum war sein Wunschort und wir ließen uns nicht lange bitten, als Otto im Herbst 2022 vor unserer Türe stand und sagte, ”Moin, ich heiße Otto und möchte hier meine Bilder ausstellen.„

Das Multitalent ist dafür bekannt, Menschen mit überraschenden Pointen zu unterhalten. Bisher bestanden die meist aus Wörtern, Musik und Geräuschen. Jetzt halten sie endlich still und werden bildhaft. Denn Otto ist auch ein Meister der Malerei. Und das nicht nur nebenher: Waalkes studierte Kunst an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Während seiner Karriere als Komiker und Musiker ist er der Malerei und dem Zeichnen immer treu geblieben. Die Ottifanten sind zu seinem Markenzeichen geworden. Im Buchheim Museum werden sie quer durch die Kunstgeschichte galoppieren. „OTTO. Die Ausstellung” ist ein Querschnitt durch sein Lebenswerk. Die Schau umfasst rund 200 Gemälde und Zeichnungen, ergänzt durch Anschauungsmaterial aus Ottos Universum, Schallplattencover, Filmplakate und Originalrequisiten wie den Pilsumer Leuchtturm. Dazu kommen Audio- und Videoproduktionen seiner legendären Auftritte – vom „Wort zum Montag” über „Keili, die Seife, die bis in die Achselhöhle dringt” bis hin zu „Susi Sorglos” und „Harry Hirsch”.

Am Samstag, den 17. Juni wird sich Otto von 11-13 Uhr unter die Ausstellungsgäste mischen. Hier besteht die Möglichkeit, den neuen Katalog zur Ausstellung signieren zu lassen.

17. Juni bis 11. November 2023

www.buchheimmuseum.de