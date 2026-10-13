Wenn sich das Jahr seinem Ende zuneigt und der Winter den Lungau in eine zauberhafte Atmosphäre hüllt, hält auch auf der historischen Burg Mauterndorf die besinnlichste Zeit des Jahres Einzug. Zwischen jahrhundertealten Mauern und geschichtsträchtigen Gemäuern lädt der traditionelle Adventmarkt dazu ein, die Vorfreude auf Weihnachten mit allen Sinnen zu erleben. Hier verbinden sich regionales Handwerk, kulinarische Köstlichkeiten und stimmungsvolle Musik zu einem Adventerlebnis, das die Besonderheiten der südlichsten Salzburger Region auf charmante Weise widerspiegelt.

Ein besonderer Reiz des Marktes liegt in seiner Vielfalt an liebevoll gefertigten Handwerksprodukten aus der Region. An den Ständen präsentieren heimische Aussteller ihre kunstvollen Arbeiten – von handgefertigten Töpfer- und Tonwaren über außergewöhnliche Schmuckkreationen bis hin zu individuellen Handwerksstücken, die mit viel Geschick und Liebe zum Detail entstehen. Wer auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, findet hier kleine Kostbarkeiten mit Charakter und entdeckt zugleich die kreative Vielfalt regionaler Handwerkskunst.

Auch kulinarisch zeigt sich der Lungau von seiner genussvollen Seite. Regionale Schmankerl und wärmende Getränke laden dazu ein, sich eine genussvolle Pause vom vorweihnachtlichen Alltag zu gönnen und die besondere Atmosphäre der Burg in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen. Dazu erklingen festliche Bläserweisen, Musikgruppen und stimmungsvolle Gesänge, die den historischen Mauern eine ganz eigene, beinahe märchenhafte Klangkulisse verleihen. Zwischen Musik, Düften und liebevoll gestalteten Marktständen entsteht jene besinnliche Stimmung, die den Advent seit jeher so besonders macht.

Dass der Burgadvent auch für die jüngsten Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, dafür sorgt ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Beim Basteln können kleine Hände kreativ werden, in der gemütlichen Leseecke warten zauberhafte Geschichten, und beim Keksebacken im Felsenkeller wird die Vorfreude auf das Weihnachtsfest besonders greifbar. Gerade diese liebevollen Angebote machen den Besuch zu einem schönen gemeinsamen Erlebnis für die ganze Familie.

Der Adventmarkt auf Burg Mauterndorf ist ein Ort, an dem Tradition lebendig bleibt und die Vorweihnachtszeit ihren ursprünglichen Zauber entfaltet. Fernab der Hektik des Alltags lädt er dazu ein, innezuhalten, regionales Handwerk neu zu entdecken und die stillen, genussvollen Momente des Advents zu feiern. In der einzigartigen Atmosphäre der historischen Burg wird spürbar, wie schön es ist, alte Bräuche zu bewahren und die Vorfreude auf Weihnachten miteinander zu teilen.

5., 6., 8., 12. und 13. Dezember 2026

www.burg-mauterndorf.at